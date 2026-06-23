Szefowa XBOXA ze śmiałą tezą. "Call of Duty jest większe niż Marvel Cinematic Universe"

Prężenie muskułów jeżeli chodzi o branżę rozrywkową to nic nowego. Czasami jednak tezy, które pojawiają się przy tej okazji mogą być mocno… zaskakujące.

Wywiadu serwisowi Entertainment Weekly udzieliło ostatnio kilka ciekawych osobistości związanych z XBOXEM. To tam padła ciekawa teza. Grafika wygenerowana przez AI Call of Duty > Marvel Cinematic Universe? Z jednej strony przemawiał Matt Booty, z drugiej zaś np. Todd Howard, który odniósł się do kwestii tak wyczekiwanego The Elder Scrolls 6. W pewnym momencie dyskusja zeszła na tematy filmowe, co nie dziwi. Wszak wiele marek związanych z XBOXEM może pochwalić się swoimi filmowymi/serialowymi adaptacjami lub też ma dostać je w przyszłości. Do tej drugiej grupy zaliczają się np. Sea of Thieves, Gears of War czy też Call of Duty. A skoro już o Call of Duty mowa – szefowa Zielonych, Asha Sharma, porównała markę CoD do hegemona kina superbohaterskiego, czyli tworzonego przez Disneya Marvel Cinematic Universe. Jakie wnioski?

Według Sharmy porównanie to przemawia na korzyść serii pierwszoosobowych strzelanek: Jeśli się nad tym zastanowić, mamy drugi najpopularniejszy serial wszech czasów na Amazonie [Fallout – przyp. red], Minecraft był w pierwszej piątce w 2025 roku, Call of Duty jest większe niż Marvel Cinematic Universe. Więc wszystko się zgadza. [Jest – przyp. red.] większy apetyt na współpracę z nami przy tytułach niż kiedykolwiek wcześniej.

GramTV przedstawia:

Redakcja Insider Gaming postanowiła zweryfikować tę śmiałą tezę. Tak więc według szacunkowych danych należące do Filmowego Uniwersum Marvela produkcje w box office zarobiły dotychczas 31,5 miliarda dolarów. Tymczasem seria Call of Duty w ciągu 20 lat istnienia przyniosła nieco ponad 32 miliardy dolarów. Różnica, jeżeli mówimy o tak ogromnych kwotach, nie jest specjalnie duża. W tej sytuacji należy więc zadać sobie pytanie, czy twierdzenie o tym, że CoD jest większy, faktycznie znajduje uzasadnienie? No i pytanie też, co konkretnie szefowa XBOXA miała przez to na myśli. Oto nowe Call of Duty! Modern Warfare 4 zabierze nas na Półwysep Koreański

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Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

