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Gry z Xboxa 360 na PC? Wsteczna kompatybilność klasyków może ruszyć w 2027 roku

Maciej Petryszyn
2026/08/05 18:00
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Coraz więcej wskazuje, że Microsoft może dążyć do przypomnienia nam o swoich starszych produkcjach. Jak starych?

Ano na przykład z czasów Xboxa 360. Czyli konsoli liczącej sobie już ponad dwie dekady.

Xbox 360
Xbox 360

Gry z Xbox 360 na PC?

Świadczą o tym dokumenty, które niedawno miały wyciec, a które uprzednio miały trafić do deweloperów. Dostęp do ich treści uzyskał serwis The Verge, przekazując wniosek, który z pewnością wielu ucieszy. Otóż produkcje wydane pierwotnie na Xbox 360 rzekomo będą działać zarówno na Project Helix, a więc konsoli nowej generacji, jak i na komputerach PC oraz urządzeniach przenośnych. Sami deweloperzy będą mogli przy tym zdecydować, czy zechcą włączyć swoje tytuły do biblioteki wstecznej kompatybilności, a także będą mogli ustalić cenę czy też ewentualną dostępność w abonamencie Game Pass.

GramTV przedstawia:

Sama funkcja miałaby być wdrażania już na przełomie 2027 i 2028 roku. Gdyby doniesienia te okazały się prawdą, oznaczałoby to, że być może PC-owcy po raz pierwszy w historii zyskają możliwość gry w takie produkcje, jak Fable 2 czy też starsze odsłony serii Gears of War oraz Forza Motorsport. Warto w tym miejscu przypomnieć, że już wcześniej Microsoft potwierdził, iż październiku tego roku rozpocznie program XBOX Backward Compatibility, w ramach którego na komputery osobiste trafią produkcje z pierwszego Xboxa. Na razie mowa o czterech pozycjach – BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded , Crimson Skies: High Road to Revenge oraz Fuzion Frenzy.

Jednocześnie od dłuższego czasu mówi się, że XBOX pracuje nad funkcją Disc-to-Digital. Ta ma nosić kodową nazwę Positron, w ramach której będziemy mogli zamienić fizyczne wydania na cyfrowe licencje. Całość ma podobno zostać nam pokazana jeszcze w sierpniu.

Źródło:https://www.theverge.com/games/974544/microsoft-xbox-360-games-pc-disc-digital-program

Tagi:

Tech
PC
Microsoft
Xbox 360
konsole
wsteczna kompatybilnosć
Xbox
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 19:09

Dobra, ale zadajmy sobie jedno bardzo ważne pytanie - kto będzie grał na PC w gry X360, jeśli to nie był ex konsolowy jako taki? Tym bardziej, że są ich odpowiedniki pecetowe.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112