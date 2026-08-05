Gry z Xboxa 360 na PC? Wsteczna kompatybilność klasyków może ruszyć w 2027 roku

Coraz więcej wskazuje, że Microsoft może dążyć do przypomnienia nam o swoich starszych produkcjach. Jak starych?

Ano na przykład z czasów Xboxa 360. Czyli konsoli liczącej sobie już ponad dwie dekady.

Gry z Xbox 360 na PC?

Świadczą o tym dokumenty, które niedawno miały wyciec, a które uprzednio miały trafić do deweloperów. Dostęp do ich treści uzyskał serwis The Verge, przekazując wniosek, który z pewnością wielu ucieszy. Otóż produkcje wydane pierwotnie na Xbox 360 rzekomo będą działać zarówno na Project Helix, a więc konsoli nowej generacji, jak i na komputerach PC oraz urządzeniach przenośnych. Sami deweloperzy będą mogli przy tym zdecydować, czy zechcą włączyć swoje tytuły do biblioteki wstecznej kompatybilności, a także będą mogli ustalić cenę czy też ewentualną dostępność w abonamencie Game Pass.