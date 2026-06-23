Todd Howard zabrał głos o The Elder Scrolls 6. „To trwa już bardzo długo”

Od pierwszej zapowiedzi minęło już osiem lat, a Bethesda prosi o cierpliwość.

The Elder Scrolls 6 pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie. Choć od pierwszej zapowiedzi minęło już osiem lat, Bethesda nadal nie pokazała nowego materiału z produkcji. Teraz do długiego okresu oczekiwania ponownie odniósł się sam Todd Howard. The Elder Scrolls 6 – Todd Howard zdaje sobie sprawę z oczekiwań W rozmowie z Entertainment Weekly Howard przyznał, że studio doskonale rozumie oczekiwania graczy oraz fakt, że proces produkcji trwa wyjątkowo długo.

To właśnie nad tym (The Elder Scrolls 6) pracuje większość studia. Wiemy, że musimy zrobić to dobrze i minęło już dużo czasu. Szef Bethesdy przypomniał również, że The Elder Scrolls 6 pozostaje największym projektem studia, a większość zespołu pracuje obecnie właśnie nad tym tytułem. Jednocześnie nie podał żadnych nowych informacji dotyczących daty premiery ani terminu kolejnej prezentacji gry.

GramTV przedstawia:

Brak obecności The Elder Scrolls 6 podczas tegorocznego Summer Game Fest ponownie rozczarował część fanów. Wielu liczyło na pierwszy zwiastun prezentujący rozgrywkę lub chociaż nowe szczegóły dotyczące świata gry. Niedawno Matt Booty z Xboxa zdradził jednak, że widział już produkcję w akcji i określił ją jako „wyglądającą świetnie” oraz „rozwijającą się bardzo dobrze”. Pełna prezentacja nastąpi dopiero w odpowiednim momencie, a kiedy to nastąpi? Prawdopodobnie jeszcze nikt tego nie wie. Po ośmiu latach od pierwszego teasera cierpliwość graczy jest coraz bardziej wystawiana na próbę, ale Bethesda wyraźnie chce uniknąć sytuacji, w której The Elder Scrolls 6 zostałoby pokazane zbyt wcześnie. 15 lat od Skyrima i 11 od Fallouta 4. Microsoft chce przyspieszyć swoje największe serie