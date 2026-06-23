Zaloguj się lub Zarejestruj

Todd Howard zabrał głos o The Elder Scrolls 6. „To trwa już bardzo długo”

Mikołaj Berlik
2026/06/23 15:00
2
0

Od pierwszej zapowiedzi minęło już osiem lat, a Bethesda prosi o cierpliwość.

The Elder Scrolls 6 pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie. Choć od pierwszej zapowiedzi minęło już osiem lat, Bethesda nadal nie pokazała nowego materiału z produkcji. Teraz do długiego okresu oczekiwania ponownie odniósł się sam Todd Howard.

The Elder Scrolls 6
The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 – Todd Howard zdaje sobie sprawę z oczekiwań

W rozmowie z Entertainment Weekly Howard przyznał, że studio doskonale rozumie oczekiwania graczy oraz fakt, że proces produkcji trwa wyjątkowo długo.

To właśnie nad tym (The Elder Scrolls 6) pracuje większość studia. Wiemy, że musimy zrobić to dobrze i minęło już dużo czasu.

Szef Bethesdy przypomniał również, że The Elder Scrolls 6 pozostaje największym projektem studia, a większość zespołu pracuje obecnie właśnie nad tym tytułem. Jednocześnie nie podał żadnych nowych informacji dotyczących daty premiery ani terminu kolejnej prezentacji gry.

GramTV przedstawia:

Brak obecności The Elder Scrolls 6 podczas tegorocznego Summer Game Fest ponownie rozczarował część fanów. Wielu liczyło na pierwszy zwiastun prezentujący rozgrywkę lub chociaż nowe szczegóły dotyczące świata gry.

Niedawno Matt Booty z Xboxa zdradził jednak, że widział już produkcję w akcji i określił ją jako „wyglądającą świetnie” oraz „rozwijającą się bardzo dobrze”. Pełna prezentacja nastąpi dopiero w odpowiednim momencie, a kiedy to nastąpi? Prawdopodobnie jeszcze nikt tego nie wie.

Po ośmiu latach od pierwszego teasera cierpliwość graczy jest coraz bardziej wystawiana na próbę, ale Bethesda wyraźnie chce uniknąć sytuacji, w której The Elder Scrolls 6 zostałoby pokazane zbyt wcześnie.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/the-elder-scrolls/on-the-elder-scrolls-6-todd-howard-says-we-know-we-need-to-get-it-right-and-its-been-a-long-time/

Tagi:

News
PC
Bethesda
Todd Howard
The Elder Scrolls
PlayStation 5
The Elder Scrolls VI
Xbox Series X
Xbox Series S
The Elder Scrolls 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:41
Krys76 napisał:

Smutna wiadomość sam na ten tytuł czekam ,szybciej umrę niż się doczekam.

Możesz iść na terapię razem z ludźmi co czekają na Star Citizen ;-) A tak na serio to patrząc na ostatnie projekty tej firmy czyli wg mnie kiepskie Fallout 4, tragiczne Fallout 76 i przeraźliwie nudne Starfield - nie oczekuje zbyt wiele. 

Nie wiem co oni tam w tym studiu robią ale fakt jest że technologicznie rynek zostawił ich daleko w tyle a oni usilnie trzymają się tej technologii "bo fani". Ale wg mnie jest to kłamstwo bo jak patchują czasem te swoje gry z kiepskim skutkiem to oprócz ich psucia, również psują mody i wtedy jakoś "bo fani" nie ma znaczenia. Fani sami ich proszą by już nie zmieniali swoich gier co jest dla mnie zabawne. 

Jeżeli zrobią TES 6 na poziomie Starfield to czarno to wszystko widzę. Jak zrobią to na poziomie Skyrim to niestety Skyrim się już mocno zestarzało. Tak naprawdę jedyne wyjście jak dla mnie to aktualizacja technologii i przede wszystkim pozbycie się tych kretyńskich ekranów ładowania co dwa kroki. 

Warto też dodać że jeżeli nie oddadzą komuś marki Fallout to Na Fallout 5 też ludzie będą czekać 15 lat. Co jest szczególnie smutne bo nie dość że pewnie będą czekać 15 lat to jeszcze dostaną gniota patrząc na historię Bethesdy. Ale gniota z mojego punktu widzenia bo generalnie nie uważam nic co wyszło po Fallout 2 za dobre. New Vegas nie byłoby takie złe gdyby nie ilość bugów i toporna technologia Bethesdy. 

Krys76
Gramowicz
Dzisiaj 15:22

Smutna wiadomość sam na ten tytuł czekam ,szybciej umrę niż się doczekam.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112