Lords of the Fallen 2 ma być "najlepszym action RPG z gatunku soulslike". Ogromne ambicje CI Games

Gracze czekający na Lords of the Fallen 2 w krótkim czasie zanotowali podróż z nieba do piekła. Po zapowiedzi wersji na nową konsolę przyszło ogłoszenie o opóźnieniu.

Jak już wiemy, w nowego soulslike’a od CI Games nie zagramy w tym roku. Trzeba poczekać do roku przyszłego. Najważniejsza gra w historii CI Games W tym trudnym z uwagi na to opóźnienie w czasie do inwestorów polskiego wydawcy zwrócił się jego założyciel, Marek Tymiński. W długim wpisie prezes CI zapewnił, że pracujący dla niego deweloperzy dążą do tego, by Lords of the Fallen 2 było najlepszym action RPG z gatunku soulslike. Co więcej, według niego mowa tutaj o najważniejszej produkcji w ponad 20-letniej historii firmy. Takiej, która ma zostać zapamiętana przez graczy na wiele długich lat.

Tymiński zapewniał przy tym o maksymalnym skupieniu na tym projekcie: Jesteśmy w 100% skoncentrowani na stworzeniu najlepszego możliwego action RPG z gatunku soulslike. Niedawno zdecydowaliśmy się dodać trochę dodatkowej zawartości, ulepszyć kilka systemów i dać zespołowi dodatkowy czas na ogólną fazę doszlifowania projektu. Lords of the Fallen 2 to najważniejsza gra w historii firmy i chcemy poświęcić jej całą uwagę, jakiej potrzebuje. Wierzymy, że dostarczenie doświadczenia z najwyższej półki znacząco podniesie wartość marki tej franczyzy oraz profil samego studia. Przy rosnącej liczbie studiów tworzących gry w tym i innych gatunkach, jest to niezwykle istotne dla długoterminowego przyszłego sukcesu firmy. Naszą aspiracją jest stworzenie gry, która będzie niezwykle przyjemna i zapamiętana na długie lata. Jednocześnie szef firmy odniósł się do kilku decyzji z przeszłości, które ocenił jako złe. Nie przyznał przy tym, co konkretnie miał na myśli, niewykluczone jednak, że chodziło m.in. o poprzednie Lords of the Fallen. Tytuł ten trafił na rynek w 2023 roku w nienajlepszym stanie technicznym, co na długi czas odbiło się na odbiorze gry. Tym razem ma być inaczej m.in. z uwagi na lepsze zrozumienie oczekiwań graczy. W przeszłości podjęliśmy kilka złych decyzji. Tym razem mamy bardzo silny zespół – zarówno produkcyjny, jak i kreatywny. Bardzo dobrze rozumiemy, czego gracze oczekują od tego gatunku – co często bywa dużym wyzwaniem dla deweloperów – a stały feedback od społeczności uczynił nas jeszcze bardziej doświadczonymi. Prowadzimy ten projekt holistycznie i z wielką dbałością o szczegóły, w pełni koncentrując się na tym, co nasi odbiorcy będą czuć i mówić, kiedy w niego zagrają – stwierdził Tymiński.

GramTV przedstawia:

Co istotne, okazuje się, że już teraz Lords of the Fallen 2 jest w pełni grywalne i posiada większość zawartości. Po co więc dodatkowe miesiące produkcji? Szef CI Games wprost mówi o szlifowaniu gry pod kątem jakości. To zaś ma być proces pracochłonny z uwagi na dużą skalę. Nic więc dziwnego, że popiera on decyzję o opóźnieniu premiery – szczególnie z uwagi na gorącą pod kątem premier końcówkę tego roku. Dodatkowy czas był najlepszą decyzją, jaką mogliśmy podjąć. Jednocześnie wydanie gry dość późno, w jednym z najgorętszych okresów świątecznych w historii, byłoby błędem. Głęboko wierzymy, że Lords of the Fallen 2 potrzebuje odpowiedniego okna wydawniczego, aby mogło skupić na sobie całą uwagę, na jaką zasługuje ze strony graczy. Rozumiem, że może to być frustrujące, jeśli spodziewali się Państwo gry jeszcze w tym roku. Proszę nam zaufać — pracujemy bardzo ciężko, aby to wszystko dostarczyć i przywrócić sukces, który ma znaczenie nie tylko dla kolejnej premiery, ale także w celu zapewnienia trwałego sukcesu naszym inwestorom i długoterminowej przyszłości CI Games. Lords of the Fallen 2 ma potencjał, by wynieść CI Games do najwyższej ligi w tym gatunku – zapewnił prezes polskiego wydawcy. Lords of the Fallen 2 trafi na rynek w 1. kwartale 2027 roku. W sequel produkcji z 2023 roku zagramy zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz, co ogłoszono niedawno, Nintendo Switch 2. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

