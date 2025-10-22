Szef studia Astro Bot zdradza, dlaczego warto kupić PS5 – nie chodzi tylko o grafikę

Nicolas Doucet, dyrektor studia Team Asobi odpowiedzialnego za świetnie przyjętego Astro Bota, uważa, że PS5 zasługuje na uwagę nie ze względu na samą grafikę, ale dzięki technologicznym rozwiązaniom, które poprawiają wrażenia z rozgrywki. W rozmowie z serwisem The Game Business deweloper zachęcił posiadaczy PS4 do przesiadki na nową generację.

Astro Bot – szef studia o przewadze PS5 nad PS4

Jak zaznaczył Doucet, choć pod względem wizualnym gry z końcówki ery PS4 i początki PS5 mogą wydawać się podobne, to różnicę najlepiej widać (a właściwie czuć) po wzięciu pada do rąk. Wskazał na możliwości kontrolera DualSense, który dzięki haptycznym wibracjom i adaptacyjnym triggerom potrafi realistycznie odwzorować czynności takie jak napinanie łuku czy rozbijanie przeszkód.