Szef studia Astro Bot zdradza, dlaczego warto kupić PS5 – nie chodzi tylko o grafikę

Mikołaj Berlik
2025/10/22 08:30
Nicolas Doucet, szef Team Asobi zdradza najważniejsze powody, by kupić PS5.

Nicolas Doucet, dyrektor studia Team Asobi odpowiedzialnego za świetnie przyjętego Astro Bota, uważa, że PS5 zasługuje na uwagę nie ze względu na samą grafikę, ale dzięki technologicznym rozwiązaniom, które poprawiają wrażenia z rozgrywki. W rozmowie z serwisem The Game Business deweloper zachęcił posiadaczy PS4 do przesiadki na nową generację.

Astro Bot
Astro Bot

Astro Bot – szef studia o przewadze PS5 nad PS4

Jak zaznaczył Doucet, choć pod względem wizualnym gry z końcówki ery PS4 i początki PS5 mogą wydawać się podobne, to różnicę najlepiej widać (a właściwie czuć) po wzięciu pada do rąk. Wskazał na możliwości kontrolera DualSense, który dzięki haptycznym wibracjom i adaptacyjnym triggerom potrafi realistycznie odwzorować czynności takie jak napinanie łuku czy rozbijanie przeszkód.

Twórca porównał również wpływ nowego dysku SSD, który znacząco skraca czasy ładowania. Jak podkreślił, w grach takich jak Dark Souls, gdzie częste zgony są częścią rozgrywki, szybki powrót do akcji dzięki SSD diametralnie poprawia płynność zabawy i komfort gracza.

Doucet odniósł się także do pracy nad grami na PC i konsole. Jego zdaniem deweloperzy konsolowi mają przewagę, bo mogą tworzyć produkcję z myślą o jednej, stałej konfiguracji sprzętowej. To pozwala im skupić się na dopracowaniu szczegółów, zamiast martwić się o kompatybilność z różnymi podzespołami.

Astro Bot okazał się dużym sukcesem dla Sony – w czerwcu CEO SIE Hermen Hulst nazwał grę jednym z największych ostatnich osiągnięć marki PlayStation.

Źródło:https://gamingbolt.com/astro-bot-studio-head-believes-dualsense-and-ssd-are-the-best-reasons-to-get-a-ps5

Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 08:43

Adaptacyjne triggery to chyba jedno z najbardziej denerwujących ustrojstw na jakie trafiłem. Wyłączam we wszystkich grach.




