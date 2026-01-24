Szef Sonica chciałby odkopać dawno zapomniane postacie i dodawać je do Sonic Racing: CrossWorlds

Takashi Iizuka, dyrektor kreatywny serii Sonic the Hedgehog w firmie SEGA, opowiedział o planach po premierze gry wyścigowej Sonic Racing: CrossWorlds. Iizuka przyznał, że jest otwarty na dodanie do gry mniej oczywistych, kultowych postaci z uniwersum Sonica w ramach przyszłych dodatków DLC. Przy okazji zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji gry, bowiem jest się czym zainteresować.

Być może wyścigowy Sonic zyska dawno zapomnianych bohaterów

Od premiery we wrześniu ubiegłego roku, Sonic Racing: CrossWorlds regularnie otrzymuje darmowe i płatne postacie crossoverowe, wśród których znaleźli się między innymi Hatsune Miku, Joker z Persony, Ichiban Kasuga z Like a Dragon, NiGHTS, Pac-Man, postacie z Minecrafta oraz SpongeBob Kanciastoporty. Reżyser gry Masaru Kohayakawa, już wcześniej zapowiadał duże niespodzianki dla graczy w tym roku, a teraz dodatkowych wskazówek udzielił sam szef Sonica. W rozmowie z magazynem MCV Iizuka został zapytany, czy po dodaniu Ichibana Kasugi i NiGHTS fani mogą spodziewać się kolejnych bohaterów z uniwersum SEGA All-Stars jako przyszłych DLC do CrossWorlds, a ten odpowiedział: