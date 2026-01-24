Szef Sonica chciałby odkopać dawno zapomniane postacie i dodawać je do Sonic Racing: CrossWorlds

Być może wyścigowy Sonic zyska dawno zapomnianych bohaterów
Od premiery we wrześniu ubiegłego roku, Sonic Racing: CrossWorlds regularnie otrzymuje darmowe i płatne postacie crossoverowe, wśród których znaleźli się między innymi Hatsune Miku, Joker z Persony, Ichiban Kasuga z Like a Dragon, NiGHTS, Pac-Man, postacie z Minecrafta oraz SpongeBob Kanciastoporty. Reżyser gry Masaru Kohayakawa, już wcześniej zapowiadał duże niespodzianki dla graczy w tym roku, a teraz dodatkowych wskazówek udzielił sam szef Sonica. W rozmowie z magazynem MCV Iizuka został zapytany, czy po dodaniu Ichibana Kasugi i NiGHTS fani mogą spodziewać się kolejnych bohaterów z uniwersum SEGA All-Stars jako przyszłych DLC do CrossWorlds, a ten odpowiedział:
SEGA ma niezwykle bogatą galerię postaci, a Sonic Racing: CrossWorlds to świetne miejsce, aby celebrować to dziedzictwo. Zawsze zastanawiamy się, kto mógłby być następny, więc warto śledzić kolejne zapowiedzi w trakcie trwania sezonu.
Następnie Iizuka został zapytany, czy rozważyłby tak zwane “deep cuty” z uniwersum Sonica, takie jak postacie z animowanego serialu z 1993 roku, serialu Sonic Boom od Netflixa czy komiksów IDW Sonic:
Wokół rozszerzonego uniwersum Sonica jest mnóstwo pasji i jesteśmy otwarci na włączenie takich “deep cutowych” postaci, jeśli pojawi się ku temu odpowiednia okazja. Chcemy, aby Sonic Racing: CrossWorlds reprezentowało wszystkie ery Sonica.
Projektant i producent wyjaśnił również, co sprawia, że dana postać dobrze pasuje do crossovera. Według SEGI musi to być coś zabawnego i wizualnie unikalnego, co sprawia wrażenie naturalnego rozszerzenia uniwersum Sonica, a nie wyłącznie zabiegu marketingowego. Iizuka ujawnił także, że nie wszystkie firmy były entuzjastycznie nastawione do dołączenia do obsady Sonic Racing: CrossWorlds:
Rozpoczęliśmy rozmowy z partnerami na długo przed premierą i większość z nich była bardzo entuzjastyczna. Takie współprace wymagają czasu i troski, zwłaszcza jeśli mają zostać dobrze przygotowane z myślą o fanach. Jeśli chodzi o firmy, które odmówiły… nie będziemy wymieniać nazw, ale zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy w przyszłości.
