Szef Sonica chciałby odkopać dawno zapomniane postacie i dodawać je do Sonic Racing: CrossWorlds

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/24 13:00
Szef Sonica jest bardzo otwarty na dodanie “deep cutów” jako DLC do Sonic Racing: CrossWorlds.

Takashi Iizuka, dyrektor kreatywny serii Sonic the Hedgehog w firmie SEGA, opowiedział o planach po premierze gry wyścigowej Sonic Racing: CrossWorlds. Iizuka przyznał, że jest otwarty na dodanie do gry mniej oczywistych, kultowych postaci z uniwersum Sonica w ramach przyszłych dodatków DLC. Przy okazji zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji gry, bowiem jest się czym zainteresować.

Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds

Być może wyścigowy Sonic zyska dawno zapomnianych bohaterów

Od premiery we wrześniu ubiegłego roku, Sonic Racing: CrossWorlds regularnie otrzymuje darmowe i płatne postacie crossoverowe, wśród których znaleźli się między innymi Hatsune Miku, Joker z Persony, Ichiban Kasuga z Like a Dragon, NiGHTS, Pac-Man, postacie z Minecrafta oraz SpongeBob Kanciastoporty. Reżyser gry Masaru Kohayakawa, już wcześniej zapowiadał duże niespodzianki dla graczy w tym roku, a teraz dodatkowych wskazówek udzielił sam szef Sonica. W rozmowie z magazynem MCV Iizuka został zapytany, czy po dodaniu Ichibana Kasugi i NiGHTS fani mogą spodziewać się kolejnych bohaterów z uniwersum SEGA All-Stars jako przyszłych DLC do CrossWorlds, a ten odpowiedział:

SEGA ma niezwykle bogatą galerię postaci, a Sonic Racing: CrossWorlds to świetne miejsce, aby celebrować to dziedzictwo. Zawsze zastanawiamy się, kto mógłby być następny, więc warto śledzić kolejne zapowiedzi w trakcie trwania sezonu.

Następnie Iizuka został zapytany, czy rozważyłby tak zwane “deep cuty” z uniwersum Sonica, takie jak postacie z animowanego serialu z 1993 roku, serialu Sonic Boom od Netflixa czy komiksów IDW Sonic:

Wokół rozszerzonego uniwersum Sonica jest mnóstwo pasji i jesteśmy otwarci na włączenie takich “deep cutowych” postaci, jeśli pojawi się ku temu odpowiednia okazja. Chcemy, aby Sonic Racing: CrossWorlds reprezentowało wszystkie ery Sonica.

GramTV przedstawia:

Projektant i producent wyjaśnił również, co sprawia, że dana postać dobrze pasuje do crossovera. Według SEGI musi to być coś zabawnego i wizualnie unikalnego, co sprawia wrażenie naturalnego rozszerzenia uniwersum Sonica, a nie wyłącznie zabiegu marketingowego. Iizuka ujawnił także, że nie wszystkie firmy były entuzjastycznie nastawione do dołączenia do obsady Sonic Racing: CrossWorlds:

Rozpoczęliśmy rozmowy z partnerami na długo przed premierą i większość z nich była bardzo entuzjastyczna. Takie współprace wymagają czasu i troski, zwłaszcza jeśli mają zostać dobrze przygotowane z myślą o fanach. Jeśli chodzi o firmy, które odmówiły… nie będziemy wymieniać nazw, ale zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy w przyszłości.

Na początku tego miesiąca SEGA ogłosiła również swoje plany związane z 35 rocznicą Sonica, które obejmują między innymi cyfrowe treści pokazujące ewolucję Sonica na przestrzeni dekad, spotkania fanów, współprace brandingowe i handlowe z limitowanymi gadżetami, wystawy muzealne i artystyczne, koncerty na żywo oraz zupełnie nowy podcast fabularny.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/sonic-boss-says-hes-open-to-adding-deep-cut-sonic-characters-as-crossworlds-dlc/

Tagi:

News
SEGA
wyścigi
samochody
Sonic
postacie z gier
Arcade
postać
Postaci
karty
wypowiedź
Sonic the Hedgehog
Wyścigowe
samochodówki
wyścigi samochodowe
Sonic Racing: CrossWorlds
wyścigi arcade
gokarty
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
