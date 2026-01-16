Sonic kończy 35 lat. SEGA zapowiada rok pełen atrakcji

SEGA oficjalnie ogłosiła plany związane z 35. rocznicą istnienia marki Sonic the Hedgehog. Jubileusz ma być świętowany przez cały rok, a wydawca zapowiada szeroki zestaw inicjatyw. Całość ma łączyć spojrzenie wstecz na historię niebieskiego jeża z wyraźnym akcentem na przyszłość marki.

SEGA świętuje 35-lecie Sonica. Zwiastun i globalne obchody oficjalnie ogłoszone

Jednym z pierwszych elementów obchodów jest specjalny zwiastun rocznicowy. SEGA określa zaplanowane działania jako „dynamiczny program rocznicowy”, który ma celebrować dziedzictwo serii i jednocześnie angażować fanów w różnych regionach świata. Wśród zapowiedzianych atrakcji znalazły się cyfrowe materiały prezentujące ewolucję bohatera na przestrzeni dekad, spotkania fanów, współprace z markami oraz partnerami handlowymi, a także limitowane gadżety dostępne w sprzedaży detalicznej.