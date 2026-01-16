Sonic kończy 35 lat. SEGA zapowiada rok pełen atrakcji

SEGA oficjalnie ogłosiła plany związane z 35. rocznicą istnienia marki Sonic the Hedgehog. Jubileusz ma być świętowany przez cały rok, a wydawca zapowiada szeroki zestaw inicjatyw. Całość ma łączyć spojrzenie wstecz na historię niebieskiego jeża z wyraźnym akcentem na przyszłość marki.
SEGA świętuje 35-lecie Sonica. Zwiastun i globalne obchody oficjalnie ogłoszone
Jednym z pierwszych elementów obchodów jest specjalny zwiastun rocznicowy. SEGA określa zaplanowane działania jako „dynamiczny program rocznicowy”, który ma celebrować dziedzictwo serii i jednocześnie angażować fanów w różnych regionach świata. Wśród zapowiedzianych atrakcji znalazły się cyfrowe materiały prezentujące ewolucję bohatera na przestrzeni dekad, spotkania fanów, współprace z markami oraz partnerami handlowymi, a także limitowane gadżety dostępne w sprzedaży detalicznej.
W planach są również czasowe wystawy muzealne poświęcone Sonicowi, koncerty na żywo oraz zupełnie nowy podcast. SEGA zapowiedziała, że kolejne projekty, kolekcjonerskie przedmioty oraz wydarzenia dla fanów będą ujawniane stopniowo w trakcie roku.
W oficjalnym komunikacie nie pojawiła się zapowiedź nowej gry wideo, choć brak takiej informacji nie musi oznaczać przerwy w wydawniczym rytmie. Marcella Churchill, wiceprezes ds. marketingu marki w SEGA, podkreśliła, że firma jest dumna z możliwości świętowania 35 lat istnienia serii. Jak zaznaczyła, jubileusz nie jest wyłącznie podsumowaniem przeszłości, lecz także spojrzeniem w przyszłość i zapowiedzią dalszego rozwoju, a celem jest tworzenie niezapomnianych doświadczeń dla fanów przez cały 2026 rok.
Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy świętować 35-lecie naszej ukochanej marki Sonic razem z fanami. Ten jubileusz to nie tylko podsumowanie naszej przeszłości, ale także spojrzenie w przyszłość, w której nadal chcemy się rozwijać i wprowadzać innowacje. Naszym celem jest zjednoczenie społeczności oraz stworzenie niezapomnianych doświadczeń dla wszystkich fanów przez cały 2026 rok.
Pierwsza gra z serii Sonic the Hedgehog trafiła na rynek w Ameryce Północnej 23 czerwca 1991 roku na konsolę SEGA Genesis, a miesiąc później zadebiutowała w Japonii i Europie na Mega Drive.
