Forza Horizon 6 z nowymi trybami. Twórcy pokazali Time Attack i Drag Meets

Zaprezentowano nam nowe materiały z gry Forza Horizon 6 w ramach serii materiałów IGN First.

Najnowszy materiał wideo opublikowany przez serwis IGN przedstawia szczegółowo dwa tryby rozgrywki w grze Forza Horizon 6. Mowa tu o Time Attack oraz Drag Meets, które pojawią się w nadchodzącej odsłonie popularnej serii wyścigowej. Nowe nagranie to kolejna część cyklu zapowiedzi, w którym do premiery gry stopniowo publikowane będą kolejne informacje oraz fragmenty rozgrywki. Forza Horizon 6 z nowymi trybami Twórcy z Playground Games potwierdzili wcześniej, że tryb kariery w Forza Horizon 6 będzie podzielony na dwa główne elementy jakimi są Horizon Festival oraz Discover Japan. Pierwszy z nich przypomina klasyczną strukturę znaną z wcześniejszych części serii, gdzie gracze rozwijają swoją karierę w ramach festiwalu wyścigowego. Tym razem jednak twórcy zapowiadają nieco wolniejszy rozwój postaci, ponieważ przez dłuższy czas trzeba będzie korzystać z samochodów o niższej klasie osiągów.

Druga część kariery, Discover Japan, ma natomiast skupiać się na tak zwanym “vibe driving”, czyli swobodnej eksploracji świata gry. W tym trybie pojawią się między innymi zadania takie jak Barn Finds, wyzwania PR Stunts czy testy umiejętności. Obie ścieżki pozwolą zdobywać doświadczenie, kredyty oraz nowe samochody. Jedną z największych nowości w grze będzie tryb Time Attack, który po raz pierwszy pojawi się w serii Forza Horizon. W tym trybie gracze będą rywalizować na trasach o jak najlepszy czas okrążenia. Jak wyjaśnili deweloperzy Dave Orton i Torbin Ellert z Playground Games, głównym celem będzie regularne poprawianie własnych rekordów. Za poprawianie czasów gracze otrzymają doświadczenie oraz kredyty. Na torach będą mogły pojawiać się także inne osoby, dzięki czemu tryb ma przypominać spotkania motoryzacyjne z elementami rywalizacji.

Dodatkowo wokół torów pojawią się fizyczne tablice wyników, które będą dopasowane do klasy osiągów samochodu. Gracze zobaczą na nich między innymi najlepsze czasy swoich znajomych. W trybie dostępne będą również czasy sektorów oraz system live delta, który na bieżąco pokazuje, czy aktualne okrążenie jest szybsze od poprzedniego rekordu. Aby rozpocząć wydarzenie, wystarczy podjechać samochodem do toru i uruchomić wyścig. Na miejscu będzie można także kupić specjalne auta, często w niższych cenach niż w innych częściach gry. Drugim z trybów zaprezentowanych przez twórców jest Drag Meets, czyli wydarzenia skupione na wyścigach na prostych odcinkach. W grze znajdą się trzy specjalne tory drag racingowe, a start wyścigów będzie kontrolowany przez zsynchronizowane światła, czyli mechanikę znaną wcześniej z Forza Horizon 4. Tryb ma pozwolić graczom szybko ustawiać się na starcie i rywalizować bez zbędnych przerw. Podobnie jak w Time Attack pojawią się także specjalne tablice wyników oraz systemy nagradzające wspólne wykonywanie różnych wyzwań przez kilku graczy jednocześnie. Twórcy zapowiadają, że kolejne szczegóły dotyczące gry będą ujawniane stopniowo aż do premiery. Przypomnijmy, że Forza Horizon 6 zadebiutuje 19 maja 2026 roku na PC, Xbox Series X/S oraz nieco później na PlayStation 5.