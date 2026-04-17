Szef Paramount składa obietnicę bez pokrycia? 30 filmów rocznie brzmi jak mission impossible

Jakub Piwoński
2026/04/17 11:30
David Ellison obiecuje większą skalę produkcji i konkretne okna dystrybucyjne. To ważny sygnał dla całej branży.

Szef Paramount Pictures i Skydance Media, David Ellison, zapowiedział duże zmiany w strategii studia — i to w momencie, gdy wciąż trwa dyskusja wokół planowanej fuzji z Warner Bros. Discovery. Jak wiemy, nie wszystkim się ten deal podoba. Ellioson ma więc coś Hollywood do udowodnienia.

Paramount
Paramount

30 filmów rocznie i mocny powrót do kin

Podczas prezentacji na CinemaCon Ellison jasno zadeklarował, że studio zamierza wypuszczać aż 30 filmów kinowych rocznie. To ambitny plan, który w dzisiejszych realiach branży filmowej należy raczej do rzadkości. Jednocześnie podkreślił, że kino pozostaje kluczowym elementem strategii. Jak zaznaczył, to właśnie duży ekran jest najlepszym miejscem do budowania globalnych marek i franczyz, które mogą rozwijać się przez lata.

Ellison złożył też konkretną obietnicę dotyczącą dystrybucji. Wszystkie filmy studia mają trafiać najpierw do kin z 45-dniowym oknem wyłączności, zanim pojawią się w sprzedaży cyfrowej. Z kolei na platformę Paramount+ produkcje będą trafiać po około 90 dniach. To oznacza powrót do modelu, który stopniowo przywracają także inne studia, takie jak Universal Pictures, The Walt Disney Company czy Warner Bros..

Skala planów może jednak budzić pytania. Produkcja i dystrybucja 30 filmów rocznie to ogromne wyzwanie logistyczne i kreatywne — szczególnie w kontekście globalnego rynku i rosnących kosztów produkcji. Zapowiedź Ellisonа pojawia się w momencie, gdy branża żywo dyskutuje o planowanym przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount. W Hollywood krąży list otwarty podpisany przez tysiące twórców sprzeciwiających się tej transakcji.

Mimo to studio nie zwalnia tempa. Podczas CinemaCon zaprezentowano szeroką listę nadchodzących projektów, w tym m.in. nowe części serii Scary Movie, Street Fighter czy kolejną odsłonę Angry Birds, a także wyczekiwaną adaptację Call of Duty.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/16/david-ellison-promises-30-films-a-year

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




