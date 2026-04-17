Szef Paramount składa obietnicę bez pokrycia? 30 filmów rocznie brzmi jak mission impossible

Szef Paramount Pictures i Skydance Media, David Ellison, zapowiedział duże zmiany w strategii studia — i to w momencie, gdy wciąż trwa dyskusja wokół planowanej fuzji z Warner Bros. Discovery. Jak wiemy, nie wszystkim się ten deal podoba. Ellioson ma więc coś Hollywood do udowodnienia.

30 filmów rocznie i mocny powrót do kin

Podczas prezentacji na CinemaCon Ellison jasno zadeklarował, że studio zamierza wypuszczać aż 30 filmów kinowych rocznie. To ambitny plan, który w dzisiejszych realiach branży filmowej należy raczej do rzadkości. Jednocześnie podkreślił, że kino pozostaje kluczowym elementem strategii. Jak zaznaczył, to właśnie duży ekran jest najlepszym miejscem do budowania globalnych marek i franczyz, które mogą rozwijać się przez lata.