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Już pojutrze premiera filmu „Władcy Wszechświata”. He-Man wraca na wielki ekran

Materiał sponsorowany
2026/06/03 19:00
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Nowa odsłona kultowej franczyzy zadebiutuje w kinach 5 czerwca. W obsadzie znaleźli się m.in. Nicholas Galitzine, Jared Leto i Idris Elba.

Premiera „Władców Wszechświata” zbliża się wielkimi krokami. Już 5 czerwca do kin trafi nowa ekranizacja popularnej franczyzy, za której reżyserię odpowiada Travis Knight.

Władcy Wszechświata
Władcy Wszechświata

Władcy Wszechświata – He-Man ponownie staje do walki

Po latach nieobecności marka Masters of the Universe ponownie zawita na wielki ekran. Film „Władcy Wszechświata” ma przedstawić nową wersję historii He-Mana i konfliktu z jego największym przeciwnikiem. Produkcja będzie dostępna w polskich kinach zarówno z napisami, jak i dubbingiem.

Głównym bohaterem filmu jest książę Adam, w którego wcielił się Nicholas Galitzine. Młody następca tronu odkrywa, że jego ojczyzna, Eternia, została zniszczona przez rządy nikczemnego Szkieletora granego przez Jareda Leto. W obliczu zagrożenia Adam musi odnaleźć w sobie siłę, by stać się legendarnym He-Manem.

GramTV przedstawia:

W walce o ocalenie rodziny i całego świata bohater nie będzie osamotniony. U jego boku staną Teela, grana przez Camilę Mendes, oraz Duncan, znany jako Man-At-Arms, w którego wcielił się Idris Elba. Razem podejmą próbę przeciwstawienia się siłom zła i przywrócenia pokoju w Eternii.

Nowi „Władcy Wszechświata” mają być epicką odsłoną jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek fantasy lat 80. Już pojutrze przekonamy się, czy film spełni oczekiwania fanów He-Mana i przyciągnie do kin także nowych widzów. Przy okazji zachęcamy do sprawdzenia się w naszym quizie o filmie.

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
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filmy
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Władcy wszechświata
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112