Już pojutrze premiera filmu „Władcy Wszechświata”. He-Man wraca na wielki ekran

Po latach nieobecności marka Masters of the Universe ponownie zawita na wielki ekran. Film „Władcy Wszechświata” ma przedstawić nową wersję historii He-Mana i konfliktu z jego największym przeciwnikiem. Produkcja będzie dostępna w polskich kinach zarówno z napisami, jak i dubbingiem.

Głównym bohaterem filmu jest książę Adam, w którego wcielił się Nicholas Galitzine. Młody następca tronu odkrywa, że jego ojczyzna, Eternia, została zniszczona przez rządy nikczemnego Szkieletora granego przez Jareda Leto. W obliczu zagrożenia Adam musi odnaleźć w sobie siłę, by stać się legendarnym He-Manem.

W walce o ocalenie rodziny i całego świata bohater nie będzie osamotniony. U jego boku staną Teela, grana przez Camilę Mendes, oraz Duncan, znany jako Man-At-Arms, w którego wcielił się Idris Elba. Razem podejmą próbę przeciwstawienia się siłom zła i przywrócenia pokoju w Eternii.

Nowi „Władcy Wszechświata” mają być epicką odsłoną jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek fantasy lat 80. Już pojutrze przekonamy się, czy film spełni oczekiwania fanów He-Mana i przyciągnie do kin także nowych widzów. Przy okazji zachęcamy do sprawdzenia się w naszym quizie o filmie.