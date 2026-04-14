Hollywood protestuje przeciw wielkiej fuzji Warner Bros. z Paramount. Ponad 1000 twórców mówi „nie”

W Hollywood robi się gorąco wokół planowanej fuzji Paramount i Warner Bros. Discovery. Ponad tysiąc twórców filmowych i telewizyjnych podpisało otwarty list sprzeciwiający się tej decyzji, wskazując na poważne zagrożenia dla branży.

Warner Bros. łączy się z Paramount, a Hollywood protestuje

Pod dokumentem podpisali się m.in. David Fincher, Denis Villeneuve, J. J. Abrams, Yorgos Lanthimos, a także aktorzy tacy jak Joaquin Phoenix czy Kristen Stewart. Łącznie list podpisało już ponad 1000 osób związanych z przemysłem filmowym. Twórcy zwracają uwagę przede wszystkim na możliwe masowe zwolnienia, które często towarzyszą tego typu fuzjom. Ich zdaniem decyzje tego typu mogą uderzyć nie tylko w pracowników, ale też w samą jakość i różnorodność produkcji.