Hollywood protestuje przeciw wielkiej fuzji Warner Bros. z Paramount. Ponad 1000 twórców mówi „nie”

Najwięksi reżyserzy i aktorzy obawiają się konsekwencji dla całej branży.
W Hollywood robi się gorąco wokół planowanej fuzji Paramount i Warner Bros. Discovery. Ponad tysiąc twórców filmowych i telewizyjnych podpisało otwarty list sprzeciwiający się tej decyzji, wskazując na poważne zagrożenia dla branży.
Warner Bros. łączy się z Paramount, a Hollywood protestuje
Pod dokumentem podpisali się m.in. David Fincher, Denis Villeneuve, J. J. Abrams, Yorgos Lanthimos, a także aktorzy tacy jak Joaquin Phoenix czy Kristen Stewart. Łącznie list podpisało już ponad 1000 osób związanych z przemysłem filmowym. Twórcy zwracają uwagę przede wszystkim na możliwe masowe zwolnienia, które często towarzyszą tego typu fuzjom. Ich zdaniem decyzje tego typu mogą uderzyć nie tylko w pracowników, ale też w samą jakość i różnorodność produkcji.
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sygnałami wsparcia dla tej fuzji, które stawiają interesy wąskiej grupy wpływowych osób ponad dobrem publicznym. Integralność, niezależność i różnorodność naszej branży mogą zostać poważnie naruszone.
Czy obawy są uzasadnione? Autorzy listu podkreślają też, że konkurencja jest kluczowa zarówno dla gospodarki, jak i dla zdrowego funkcjonowania demokracji. Ich zdaniem tak duża konsolidacja rynku może doprowadzić do ograniczenia kreatywności i większej kontroli nad tym, jakie treści trafiają do widzów.
Wśród sygnatariuszy znaleźli się także m.in. Mark Ruffalo, Bryan Cranston, Ben Stiller czy Glenn Close. Część z nich otwarcie przyznaje, że podpisanie listu mogło wiązać się z ryzykiem zawodowym. Głos zabrał również Damon Lindelof (autor nowego serialu DC – Latarnie) który mimo pozytywnej opinii o potencjalnym nowym szefie zdecydował się poprzeć inicjatywę – głównie z troski o pracowników „zaplecza” branży filmowej.
Na ten moment nic nie wskazuje na to, by protest twórców wpłynął na decyzje władz Warner Bros. Discovery. Jak pisaliśmy wcześniej, według doniesień szef firmy, David Zaslav, może znacząco skorzystać finansowo na całej transakcji. Mimo to sprzeciw środowiska pokazuje, że sprawa budzi ogromne emocje – i może mieć realny wpływ na przyszłość całego Hollywood.
