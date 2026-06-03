Odyseja prawie pogrążyła nowego Spider-Mana. Ostatecznie go uratowała

Gwiazda Spider-Mana i Odysei stanęła przed trudnym wyborem. Problemem okazały się zdjęcia do dwóch gigantycznych widowisk planowane dokładnie w tym samym czasie.

Tego lata w kinach nie zabraknie wielkich widowisk, ale trudno wskazać drugiego aktora, który będzie miał równie mocną pozycję co Tom Holland. W ciągu zaledwie dwóch tygodni na ekrany trafią bowiem dwa gigantyczne filmy z jego udziałem – Odyseja Christophera Nolana oraz Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Co ciekawe, niewiele brakowało, a Holland musiałby zrezygnować z jednego z tych projektów. Tom Holland – lato 2026 należy do niego? Jak ujawnił aktor w rozmowie z magazynem GQ, problem pojawił się w momencie, gdy otrzymał propozycję zagrania Telemacha w nowym filmie Christophera Nolana. Holland był zachwycony możliwością współpracy z jednym z najbardziej cenionych reżyserów współczesnego kina, jednak szybko okazało się, że zdjęcia do Odysei mają rozpocząć się dokładnie wtedy, gdy rusza produkcja nowego Spider-Mana. Sytuacja była tym bardziej skomplikowana, że aktor miał już podpisany kontrakt ze studiem Sony Pictures.

Chcę zagrać w tym filmie, ale jeśli mam to zrobić, muszę zadzwonić do Sony i odbyć bardzo niezręczną rozmowę – wspominał Holland. Ostatecznie studio zgodziło się przesunąć harmonogram prac nad Spider-Manem: Całkiem nowym dniem, dzięki czemu aktor mógł wystąpić w obu produkcjach. Duże znaczenie miała reputacja Christophera Nolana. Reżyser słynie z wyjątkowo sprawnej organizacji planu zdjęciowego i dotrzymywania terminów, co ograniczało ryzyko opóźnień. W przypadku Odysei wszystko poszło nawet lepiej od zakładanego planu. Zdjęcia zakończono dziewięć dni przed terminem.

GramTV przedstawia:

Dziś Holland uważa, że cała sytuacja wyszła Spider-Manowi na dobre. Dodatkowe miesiące pozwoliły twórcom dopracować scenariusz, a także doprowadziły do zaangażowania reżysera Destina Daniela Crettona. Aktor stwierdził wręcz, że bez przesunięcia harmonogramu nowy Spider-Man mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Praca z Nolanem wpłynęła również na jego podejście do filmów. Holland przyznał, że podczas realizacji Odysei zaczął bardziej interesować się procesem twórczym i częściej zadawać pytania dotyczące podejmowanych decyzji. Według niego film powinien powstawać dlatego, że twórcy mają coś do opowiedzenia, a nie wyłącznie dlatego, że kolejna odsłona znanej marki przyniesie wysokie wpływy z biletów. Nadchodzące tygodnie mogą okazać się jednymi z najważniejszych w karierze aktora. Odyseja trafi do kin 17 lipca, natomiast Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje 31 lipca.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









