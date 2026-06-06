Oczekiwany finał trylogii science fiction już powstaje. Pierwsze zdjęcia zapowiadają powrót ważnego bohatera

Te fotografie udowadniają, że prace na planie ruszyły zgodnie z planem.

Prace nad filmem Ciche miejsce 3 nabierają tempa. Przed miesiącem poinformowano, że rozpoczęto prace na planie produkcji we Włoszech. Teraz do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu długo wyczekiwanej kontynuacji serii, za której reżyserię ponownie odpowiada John Krasinski. Fotografie pokazują między innymi Cilliana Murphy'ego, Jacka O’Connella oraz Millicent Simmonds podczas realizacji jednej z dynamicznych scen w Nowym Jorku. Parę zdjęć zobaczycie poniżej, a więcej w tym miejscu. Ciche miejsce 3 – pierwsze zdjęcia z planu prezentują bohatera granego przez Cilliana Murphy’ego Opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia sugerują, że bohaterowie ponownie znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Murphy i O’Connell zostali uchwyceni podczas ucieczki ulicami miasta przed niewidocznym zagrożeniem. Choć zakończenie drugiej części przyniosło przełom w walce z potworami dzięki odkryciu ich słabości, nowe materiały wskazują, że ludzkość wciąż nie może mówić o zwycięstwie.

Na planie obecny jest także John Krasinski, który nadzoruje realizację kolejnego rozdziału historii. Szczególną uwagę fanów zwrócił Jack O’Connell. Strój aktora sugeruje możliwe wojskowe powiązania jego bohatera, choć szczegóły dotyczące tej postaci pozostają na razie tajemnicą. Kolejne fotografie z planu pokazują chaotyczne ulice Nowego Jorku wypełnione wojskowymi pojazdami oraz żołnierzami. Nie wiadomo jeszcze, jaką rolę odegra armia w fabule filmu i czy będzie miała związek z odkrytą wcześniej słabością śmiercionośnych stworzeń.

GramTV przedstawia:

Seria Ciche miejsce od lat pozostaje jedną z najważniejszych marek współczesnego kina grozy. Mimo że od premiery drugiej części minęło już kilka lat, zainteresowanie uniwersum nie osłabło. Trzecia część jest obecnie postrzegana jako kulminacja historii bohaterów poznanych w dwóch głównych filmach. Produkcja ma domknąć wątki rozwijane od 2018 roku, choć nie musi oznaczać końca całego uniwersum. Scott Beck i Bryan Woods, współtwórcy historii do pierwszego filmu, wielokrotnie podkreślali w przeszłości, że świat Cichego miejsca daje możliwości opowiadania historii także w innych krajach i kulturach. Przypomnijmy, że premierę Cichego miejsca 3 zaplanowano na 30 lipca 2027 roku. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.