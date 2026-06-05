Jason Statham był Pszczelarzem i Fachowcem. Teraz ukradnie komuś rower

Aktor nie zwalnia tempa.

W ostatnich latach Jason Statham wcielał się w zawodowego zabójcę, byłego agenta służb specjalnych, kierowcę, nurka walczącego z prehistorycznymi rekinami, a nawet w pszczelarza. Teraz przyszedł czas na rolę, która już samym tytułem przyciąga uwagę. Jason Statham zagra w filmie Jason Statham Stole My Bike Oficjalnie zapowiedziano film Jason Statham Stole My Bike (Jason Statham ukradł mój rower), za którego reżyserię odpowiada David Leitch. Twórca takich widowisk jak Bullet Train czy Kaskader rozpoczął już zdjęcia do projektu, a premiera została wyznaczona na 6 sierpnia 2027 roku.

Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że produkcja ma być komedią akcji, a sam Statham wcieli się w bohatera przypominającego postać, którą zagrał w filmie Agentka u boku Melissy McCarthy. Można spodziewać się sporo autoironii.

GramTV przedstawia:

Scenariusz przygotowała Alison Flierl, znana między innymi z pracy przy serialu BoJack Horseman. Za produkcję odpowiadają natomiast firmy 87North oraz Black Bear, które w ostatnich latach specjalizują się w filmach akcji. Nowy projekt wpisuje się w wyjątkowo intensywny okres kariery brytyjskiego gwiazdora. W najbliższych miesiącach do kin trafi thriller Buntownik, a na początku 2027 roku widzowie zobaczą również kontynuację hitu Pszczelarz. Zapowiedziano także ponowną współpracę aktora z reżyserem Davidem Ayerem. Warto dodać, że Statham pozostaje jednym z najbardziej dochodowych aktorów kina akcji. Filmy z jego udziałem zarobiły na całym świecie ponad 8 miliardów dolarów. Na razie trudno powiedzieć, dlaczego bohater grany przez Stathama miałby kraść czyjś rower. Jedno jest jednak pewne – jeśli za kamerą stoi David Leitch, a główną rolę gra Jason Statham, możemy spodziewać się czegoś znacznie bardziej widowiskowego niż zwykła kradzież jednośladu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









