Szef HBO reaguje na hejt wobec aktora z Harry’ego Pottera. „Spodziewaliśmy się tego”

Do całej sytuacji odniósł się teraz szef HBO, Casey Bloys. W rozmowie z Variety przyznał, że tego typu reakcje nie były dla stacji zaskoczeniem, a przy produkcjach opartych na znanych markach trzeba liczyć się z bardzo skrajnymi emocjami fanów. Jednocześnie podkreślił, że HBO było przygotowane na taki scenariusz i zadbało o odpowiednie środki bezpieczeństwa. Cytujemy jego słowa:
Jeśli chodzi o aktorów biorących udział w programach opartych na własności intelektualnej – a to oczywiście jeden z tych, które mają zagorzałych fanów, wśród których znajdziemy ludzi o różnych poglądach – chwilami może być przerażająco. Dlatego przewidzieliśmy, że może dojść do tego typu sytuacji i staraliśmy się zapewnić szkolenia, najlepsze praktyki w zakresie mediów społecznościowych i radzenia sobie z nimi. Oczywiście mamy też solidny zespół ds. bezpieczeństwa. Niestety spodziewaliśmy się, że to może się stać, i staramy się być tak ostrożni, jak to tylko możliwe.
Bloys odniósł się również do licznych plotek dotyczących obsady. Jak zaznaczył, wiele informacji krążących w sieci dotyczących roli Voldemorta jest nieprawdziwych – postać nie została jeszcze obsadzona. Cała sytuacja pokazuje, jak ogromne emocje wzbudza nowa adaptacja Harry’ego Pottera. Zainteresowanie projektem jest gigantyczne, a wpływ ma na to także opublikowany niedawno pierwszy zwiastun serialu. Produkcja zadebiutuje w HBO w tegorocznym okresie bożonarodzeniowym.