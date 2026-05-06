Harry Potter oficjalnie z drugim sezonem. HBO przyśpiesza pracę nad kolejnymi odcinkami

Harry Potter – HBO oficjalnie zamówiło drugi sezon serialu
Nowa adaptacja ma rozłożyć historię stworzoną przez J.K. Rowling na siedem sezonów, z których każdy będzie oparty na jednej książce. Według planów HBO cały projekt ma być rozwijany przez około dekadę. Drugi sezon skupi się na wydarzeniach z powieści Harry Potter i Komnata Tajemnic, a zdjęcia do nowych odcinków mają ruszyć jesienią.
Przy okazji ogłoszenia ujawniono również zmiany w ekipie odpowiedzialnej za serial. Jon Brown, który pracował przy pierwszym sezonie, został awansowany na stanowisko współshowrunnera drugiej serii. Będzie współpracował z dotychczasową showrunnerką, Francesca Gardiner.
Kiedy opracowywaliśmy harmonogram nakładających się na siebie prac nad serialem, aby ukończyć pierwszy sezon przed świętami i wrócić na plan jesienią przy drugim sezonie, stało się jasne, że zatrudnienie współshowrunnera będzie kluczowe dla utrzymania naszego tempa. Uwielbiałam pracować z Jonem od pierwszego dnia, kiedy spotkaliśmy się przy Sukcesji, aż po wspólną pracę nad Harrym Potterem. Mam ogromny podziw dla jego scenariuszy, ale jest też fantastycznym współpracownikiem i po prostu świetnym człowiekiem. Mamy szczęście, że jest z nami – przekazała Gardiner.
Brown również nie ukrywa entuzjazmu związanego z nową rolą:
Jestem niesamowicie podekscytowany możliwością współpracy z Francescą jako współshowrunner. Pisanie przy Kamieniu Filozoficznym było ogromną przyjemnością i chciałbym podziękować Francesce oraz HBO za zaufanie i możliwość kontynuowania tej niezwykłej podróży. Wygląda na to, że nigdy nie jest się za starym, aby dostać list z Hogwartu.
