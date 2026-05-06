Zaloguj się lub Zarejestruj

Harry Potter oficjalnie z drugim sezonem. HBO przyśpiesza pracę nad kolejnymi odcinkami

Radosław Krajewski
2026/05/06 20:10
0
0

Nie zdarza się, aby serial otrzymał zamówienie na nowy sezon na pół roku przed startem serialu.

HBO oficjalnie potwierdziło zamówienie drugiego sezonu nadchodzącego serialu Harry Potter. Decyzja zapadła jeszcze przed premierą pierwszej odsłony produkcji, która ma zadebiutować w okresie świątecznym tego roku. Warto przypomnieć, że jeszcze w kwietniu HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny
Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Harry Potter – HBO oficjalnie zamówiło drugi sezon serialu

Nowa adaptacja ma rozłożyć historię stworzoną przez J.K. Rowling na siedem sezonów, z których każdy będzie oparty na jednej książce. Według planów HBO cały projekt ma być rozwijany przez około dekadę. Drugi sezon skupi się na wydarzeniach z powieści Harry Potter i Komnata Tajemnic, a zdjęcia do nowych odcinków mają ruszyć jesienią.

Przy okazji ogłoszenia ujawniono również zmiany w ekipie odpowiedzialnej za serial. Jon Brown, który pracował przy pierwszym sezonie, został awansowany na stanowisko współshowrunnera drugiej serii. Będzie współpracował z dotychczasową showrunnerką, Francesca Gardiner.

Kiedy opracowywaliśmy harmonogram nakładających się na siebie prac nad serialem, aby ukończyć pierwszy sezon przed świętami i wrócić na plan jesienią przy drugim sezonie, stało się jasne, że zatrudnienie współshowrunnera będzie kluczowe dla utrzymania naszego tempa. Uwielbiałam pracować z Jonem od pierwszego dnia, kiedy spotkaliśmy się przy Sukcesji, aż po wspólną pracę nad Harrym Potterem. Mam ogromny podziw dla jego scenariuszy, ale jest też fantastycznym współpracownikiem i po prostu świetnym człowiekiem. Mamy szczęście, że jest z nami – przekazała Gardiner.

GramTV przedstawia:

Brown również nie ukrywa entuzjazmu związanego z nową rolą:

Jestem niesamowicie podekscytowany możliwością współpracy z Francescą jako współshowrunner. Pisanie przy Kamieniu Filozoficznym było ogromną przyjemnością i chciałbym podziękować Francesce oraz HBO za zaufanie i możliwość kontynuowania tej niezwykłej podróży. Wygląda na to, że nigdy nie jest się za starym, aby dostać list z Hogwartu.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/harry-potter-renewed-season-2-hbo-chamber-of-secrets-1236739605/

Tagi:

Popkultura
serial
streaming
Harry Potter
HBO
drugi sezon
Warner Bros.
HBO Max
Harry Potter i Kamień Filozoficzny
Francesca Gardiner
Harry Potter i Komnata Tajemnic
Jon Brown
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112