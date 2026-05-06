Harry Potter oficjalnie z drugim sezonem. HBO przyśpiesza pracę nad kolejnymi odcinkami

Nie zdarza się, aby serial otrzymał zamówienie na nowy sezon na pół roku przed startem serialu.

HBO oficjalnie potwierdziło zamówienie drugiego sezonu nadchodzącego serialu Harry Potter. Decyzja zapadła jeszcze przed premierą pierwszej odsłony produkcji, która ma zadebiutować w okresie świątecznym tego roku. Warto przypomnieć, że jeszcze w kwietniu HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego.

Harry Potter – HBO oficjalnie zamówiło drugi sezon serialu

Nowa adaptacja ma rozłożyć historię stworzoną przez J.K. Rowling na siedem sezonów, z których każdy będzie oparty na jednej książce. Według planów HBO cały projekt ma być rozwijany przez około dekadę. Drugi sezon skupi się na wydarzeniach z powieści Harry Potter i Komnata Tajemnic, a zdjęcia do nowych odcinków mają ruszyć jesienią.