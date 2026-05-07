Po 42 latach powraca kultowe fantasy. Ogłoszono reboot słynnej produkcji

Podano już pierwsze szczegóły projektu.

Stacja Fox oficjalnie zamówiła reboot kultowego serialu Autostrada do nieba. Produkcja, która była emitowana w latach 1984 do 1989 na antenie NBC, doczeka się nowej wersji przygotowywanej z myślą o sezonie telewizyjnym 2027/2028. Autostrada do nieba – po 42 latach zapowiedziano reboot słynnego serialu fantasy Za nową odsłonę odpowiada zdobywca nagrody Emmy, Jason Katims, znany z pracy przy takich serialach jak Friday Night Lights oraz Parenthood. Twórca będzie pełnił rolę showrunnera i ma przedstawić współczesną interpretację historii o aniele przemierzającym Stany Zjednoczone, pomagającym ludziom znajdującym się w trudnych życiowych sytuacjach.

Fox zapowiada, że reboot ma połączyć dawnych fanów z nowym pokoleniem widzów, przypominając o ponadczasowych motywach współczucia, człowieczeństwa i drugiej szansy. Przy projekcie pracują również Darryl Frank, Justin Falvey i Todd Cohen z Amblin Television, a także Wayne Lepoff i Cindy Landon z Michael Landon Productions. W gronie producentów wykonawczych znalazł się także Mark Itkin. Na ten moment nie rozpoczęto jeszcze castingu do serialu. W oryginalnej wersji główne role grali Victor French oraz Michael Landon, który był jednocześnie twórcą całej serii. Michael Thorn, prezes Fox Television Network, podkreślił, że nowa wersja ma zachować ducha klasycznego serialu, jednocześnie dostosowując go do współczesnych odbiorców: Dzięki niezwykłemu połączeniu talentów Jasona Katimsa, Cindy Landon oraz zespołu Amblin rozwijamy ponadczasowe dziedzictwo Autostrady do nieba, pełne przemiany i optymizmu, w sposób, który wydaje się niezwykle aktualny i bliski naszej publiczności.

Głos zabrała także Cindy Landon, wdowa po Michaelu Landonie, która od lat dba o spuściznę oryginalnej produkcji: Autostrada do nieba zawsze opowiadało o więzi między ludźmi, współczuciu i przekonaniu, że nawet drobne gesty mogą wywołać ogromne konsekwencje oraz pozostawić trwały ślad. Jestem dumna, że mogę kontynuować dziedzictwo Michaela wraz z partnerami takimi jak Fox i Amblin, którzy rozumieją serce tego serialu i wprowadzają go do nowego pokolenia dokładnie we właściwym momencie. Sam Jason Katims przyznał natomiast, że możliwość odświeżenia klasycznej historii jest dla niego wyjątkowo ekscytującym wyzwaniem: Ekscytuje mnie wyzwanie spojrzenia na tę klasyczną opowieść przez współczesny pryzmat. Pomysł stworzenia bardzo przyziemnej, ludzkiej historii o aniele od razu wydał mi się niezwykle emocjonalny, ale też po prostu ciekawy. Uwielbiam wychodzić poza swoją strefę komfortu, aby opowiedzieć historię kogoś, kto próbuje być lepszym aniołem, niż wcześniej był człowiekiem.

