Harry Potter w pierwszym zwiastunie serialu! HBO ujawniło termin premiery, który pozytywnie zaskakuje

Zapowiedziany materiał z serialowej adaptacji Harry’ego Pottera trafił właśnie do sieci.

Wczoraj do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z serialu Harry Potter, na którym mogliśmy zobaczyć Dominica McLaughlina jako najsłynniejszego czarodzieja. Scena przedstawiała drogę młodego Harry’ego na stadion Quidditcha, gdzie jego drużyna zmierzy się z Hufflepuffem. Zapowiedziano też, że otrzymamy pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu o Harrym Potterze. HBO właśnie udostępniło zapowiedź serialu, która prezentuje McLaughlina jako Harry’ego w pełnej okazałości, ale również Arabellę Stanton jako Hermionę Granger oraz Alastaira Stouta jako Rona Weasleya. Pierwszy zwiastun serialowego Harry’ego Pottera zobaczcie poniżej. Harry Potter – pierwszy zwiastun serialu od HBO Materiał daje również wgląd w Szkołę Magii i Czarodziejstwa Hogwart, a także uczniów placówki oraz nauczycieli, na czele z dyrektorem Albusem Dumbledorem, gajowym Hagridem oraz nauczycielem eliksirów, Severusem Snapem. Zwiastun prezentuje ogólny klimat produkcji, a także pierwszy utwór ze ścieżki dźwiękowej, które przywodzą na myśl filmową sagę o Harrym Potterze. Tym samym otrzymaliśmy potwierdzenie, że serial HBO nie będzie pod tym względem odbiegał od kinowych produkcji.

W zwiastunie ujawniono również, że premiery serialu doczekamy się jeszcze w tym roku. Konkretniej debiut wyznaczono na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Nie ma nic wyjątkowego w Harrym Potterze – tak przynajmniej twierdzi ciotka Petunia. Wszystko zmienia się w dniu jego jedenastych urodzin, kiedy otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To niespodziewane zdarzenie otwiera przed nim drzwi do niezwykłego świata magii, przyjaźni oraz zabawy. Niestety nowy rozdział w jego życiu przyniesie także śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem z przeszłości – czytamy w oficjalnym opisie serialu. Wśród pozostałych kluczowych członków obsady znaleźli się: Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Gracie Cochrane jako Ginny Weasley, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Finn Stephens jako Vincent Crabbe oraz William Nash jako Gregory Goyle.

W dorosłej obsadzie Harry’ego Pottera zobaczymy: Johna Lithgowa w roli Albusa Dumbledore’a, Janet McTeer jako Minervę McGonagall, Paapę Essiedu jako Severusa Snape’a, Nicka Frosta jako Rubeusa Hagrida, Luke’a Thallona jako Quirinusa Quirrella, Louise Brealey jako madame Rolę Hooch, Paula Whitehouse’a jako Argusa Filcha, Sirine Sabę jako Pomonę Sprout, Richarda Durdena jako Cuthberta Binnsa, Bríd Brennan jako madame Poppy Pomfrey oraz Warwicka Davisa jako Filiusa Flitwicka. Poza Hogwartem w serialu pojawią się również: Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge oraz Leigh Gill jako Gryfek. Za scenariusz i produkcję Harry’ego Pottera odpowiada Francesca Gardiner. Mark Mylod pełni funkcję producenta wykonawczego i wyreżyseruje kilka odcinków serialu dla HBO we współpracy z Brontë Film and TV oraz Warner Bros. Television. Producentami wykonawczymi są również J.K. Rowling, Neil Blair i Ruth Kenley-Letts z Brontë Film and TV, a także David Heyman z Heyday Films.

