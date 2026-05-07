Nowy serial z Gwiezdnych wojen odkrył jedną z tajemnic Dartha Vadera. Wynik tego starcia poznaliśmy już 10 lat temu

Radosław Krajewski
2026/05/07 13:00
Fani uniwersum nie byli więc zaskoczeni wynikiem tego pojedynku.

Uniwersum Gwiezdnych wojen właśnie odpowiedziało na pytanie, które od lat nurtowało fanów animowanego serialu Star Wars: Rebelianci. Finał nowej produkcji zatytułowanej Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia ujawnił, dlaczego Darth Maul tak bardzo obawiał się konfrontacji z Darthem Vaderem podczas wydarzeń znanych z Rebeliantów. Uważajcie na spoilery!

Gwiezdne wojny – Darth Vader
Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia – pojedynek Maula z Darthem Vaderem został zapowiedziany już dziesięć lat temu

Nowa seria skupia się na byłym uczniu Dartha Sidiousa, który po zdradzie swojego mistrza próbuje odbudować wpływy w galaktycznym półświatku. Maul nie tylko szuka zemsty na swoim dawnym nauczycielu, ale również nowego adepta ciemnej strony Mocy. To właśnie ten wątek prowadzi do jednego z najważniejszych starć w historii animowanych Gwiezdnych wojen.

Fani doskonale pamiętają wydarzenia z drugiego sezonu Star Wars: Rebelianci z 2016 roku. Maul połączył wtedy siły z Ezrą Bridgerem, Kananem Jarrusem oraz Ahsoką Tano na planecie Malachor. W trakcie tych wydarzeń były Sith otwarcie przyznał, że samodzielnie nie byłby w stanie pokonać Dartha Vadera. To zdanie przez lata budziło spekulacje wśród widzów, którzy podejrzewali, że Maul miał już wcześniej okazję zmierzyć się z obecnym uczniem Imperatora Palpatine’a.

Przez niemal dekadę nie pojawiło się jednak żadne oficjalne potwierdzenie tej teorii. Zmieniło się to dopiero wraz z finałowymi odcinkami Gwiezdnych wojen: Maul - Mistrz Cienia, które pokazują brutalny pojedynek Maula z Darthem Vaderem rozgrywający się jeszcze przed wydarzeniami z Rebeliantów.

W starciu Maulowi pomagają ocalała Jedi Devon Izara oraz jej mistrz Daki. Nawet wspólnymi siłami bohaterowie nie są jednak w stanie powstrzymać furii Vadera. Serial pokazuje Mrocznego Lorda Sithów u szczytu potęgi. Każdy jego atak jest niezwykle brutalny i doskonale obrazuje ogromną siłę ciemnej strony Mocy.

Pojedynek kończy się śmiercią mistrza Dakiego z rąk Vadera. Maul oraz Devon z trudem uciekają przed Darthem Vaderem i jego Inkwizytorami. Tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że Devon decyduje się podążyć ścieżką ciemnej strony. Kierowana gniewem oraz żalem po stracie mistrza zostaje nową uczennicą Maula, co ma odegrać ważną rolę w drugim sezonie serialu.

Nowe odcinki w praktyce potwierdzają więc, że słowa Maula z Star Wars: Rebelianci nie były przesadą. Były Sith wiedział, jak ogromnym zagrożeniem jest Darth Vader, gdyż sam wcześniej ledwo uszedł z życiem z pojedynku przeciwko niemu.

Co ciekawe, według obecnego kanonu była to pierwsza i jedyna znana konfrontacja Maula z Vaderem. Wydarzenia z Malachoru w Rebeliantów sprawiły, że przeciwko Mrocznemu Lordowi stanęli wyłącznie Ezra oraz Ahsoka. Twórcy pozostawili jednak sobie furtkę do kolejnych starć. Nadal nie wiadomo bowiem, co stało się z Devon przed wydarzeniami z Rebeliantów. Możliwe więc, że Maul i jego nowa uczennica jeszcze raz spróbują rzucić wyzwanie Darthowi Vaderowi.

Źródło:https://screenrant.com/maul-shadow-lord-answers-sith-lord-rebels-mystery-darth-vader/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

