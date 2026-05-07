Nowy serial z Gwiezdnych wojen odkrył jedną z tajemnic Dartha Vadera. Wynik tego starcia poznaliśmy już 10 lat temu

Fani uniwersum nie byli więc zaskoczeni wynikiem tego pojedynku.

Uniwersum Gwiezdnych wojen właśnie odpowiedziało na pytanie, które od lat nurtowało fanów animowanego serialu Star Wars: Rebelianci. Finał nowej produkcji zatytułowanej Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia ujawnił, dlaczego Darth Maul tak bardzo obawiał się konfrontacji z Darthem Vaderem podczas wydarzeń znanych z Rebeliantów. Uważajcie na spoilery! Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia – pojedynek Maula z Darthem Vaderem został zapowiedziany już dziesięć lat temu Nowa seria skupia się na byłym uczniu Dartha Sidiousa, który po zdradzie swojego mistrza próbuje odbudować wpływy w galaktycznym półświatku. Maul nie tylko szuka zemsty na swoim dawnym nauczycielu, ale również nowego adepta ciemnej strony Mocy. To właśnie ten wątek prowadzi do jednego z najważniejszych starć w historii animowanych Gwiezdnych wojen.

Fani doskonale pamiętają wydarzenia z drugiego sezonu Star Wars: Rebelianci z 2016 roku. Maul połączył wtedy siły z Ezrą Bridgerem, Kananem Jarrusem oraz Ahsoką Tano na planecie Malachor. W trakcie tych wydarzeń były Sith otwarcie przyznał, że samodzielnie nie byłby w stanie pokonać Dartha Vadera. To zdanie przez lata budziło spekulacje wśród widzów, którzy podejrzewali, że Maul miał już wcześniej okazję zmierzyć się z obecnym uczniem Imperatora Palpatine’a. Przez niemal dekadę nie pojawiło się jednak żadne oficjalne potwierdzenie tej teorii. Zmieniło się to dopiero wraz z finałowymi odcinkami Gwiezdnych wojen: Maul - Mistrz Cienia, które pokazują brutalny pojedynek Maula z Darthem Vaderem rozgrywający się jeszcze przed wydarzeniami z Rebeliantów.

GramTV przedstawia:

W starciu Maulowi pomagają ocalała Jedi Devon Izara oraz jej mistrz Daki. Nawet wspólnymi siłami bohaterowie nie są jednak w stanie powstrzymać furii Vadera. Serial pokazuje Mrocznego Lorda Sithów u szczytu potęgi. Każdy jego atak jest niezwykle brutalny i doskonale obrazuje ogromną siłę ciemnej strony Mocy. Pojedynek kończy się śmiercią mistrza Dakiego z rąk Vadera. Maul oraz Devon z trudem uciekają przed Darthem Vaderem i jego Inkwizytorami. Tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że Devon decyduje się podążyć ścieżką ciemnej strony. Kierowana gniewem oraz żalem po stracie mistrza zostaje nową uczennicą Maula, co ma odegrać ważną rolę w drugim sezonie serialu. Nowe odcinki w praktyce potwierdzają więc, że słowa Maula z Star Wars: Rebelianci nie były przesadą. Były Sith wiedział, jak ogromnym zagrożeniem jest Darth Vader, gdyż sam wcześniej ledwo uszedł z życiem z pojedynku przeciwko niemu. Co ciekawe, według obecnego kanonu była to pierwsza i jedyna znana konfrontacja Maula z Vaderem. Wydarzenia z Malachoru w Rebeliantów sprawiły, że przeciwko Mrocznemu Lordowi stanęli wyłącznie Ezra oraz Ahsoka. Twórcy pozostawili jednak sobie furtkę do kolejnych starć. Nadal nie wiadomo bowiem, co stało się z Devon przed wydarzeniami z Rebeliantów. Możliwe więc, że Maul i jego nowa uczennica jeszcze raz spróbują rzucić wyzwanie Darthowi Vaderowi. Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia - recenzja serialu. Zemsta Sitha

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.