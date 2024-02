Szef From Software zdradza, co jest kluczem do wydajnego tworzenia gier AAA

Kilka dni temu gracze otrzymali pierwszy zwiastun Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Szef From Software zasugerował również, że być może doczekamy się odświeżonej wersji Bloodborne. W jednym z ostatnich wywiadów Hidetaka Miyazaki został natomiast zapytany o to, w jaki sposób kierowana przez niego firma jest w stanie wypuszczać ogromne tytuły AAA w tak krótkim, w porównaniu z innymi zespołami deweloperskimi, czasie.

Hidetaka Miyazaki o podejmowaniu decyzji przy tworzeniu gier AAA

Kluczem do wydajności ma być natomiast umiejętność szybkiego podejmowania decyzji na wczesnych etapach rozwoju projektu. Ostatni wywiad szefa From Software z serwisem IGN przyniósł odpowiedź na pytanie, w jaki sposób firma potrafi wypuszczać ogromne gry AAA w tak krótkim, jak na standardy branży, czasie. Jak przekazuje Hidetaka Miyazaki, przede wszystkim zespół deweloperów uwielbia tworzyć takie tytuły i jest „skuteczny w ich tworzeniu”.