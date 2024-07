Gracz Elden Ring: Shadow of the Erdtree pokonał za pomocą saksofonu finałowego bossa

Jak zauważył serwis Insider Gaming , jeden z graczy dokonał wyjątkowego wyczynu podczas rozgrywki w Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Dr. Doot, który zgodnie z przekazanymi informacjami znany jest z nietypowego podejścia do wyzwań w grach, postanowił zawalczyć z finałowym bossem w osobliwy sposób. Gracz pokonał bowiem przeciwnika za pomocą… saksofonu. Nagranie umieszczone zostało między innymi na platformie X i trzeba przyznać, że robi spore wrażenie.

Dodatek Shadow of the Erdtree wprowadza zupełnie nową opowieść, której akcja rozgrywa się w krainie cienia, pełnej tajemnic, niebezpiecznych lochów, a także nowych wrogów, broni i wyposażenia. Odkrywaj nieznane ziemie, walcz z wymagającymi przeciwnikami i napawaj się zwycięstwami. Daj się porwać ekscytującym interakcjom między postaciami, gdzie przeplatają się intrygi i dramaty, tworząc wciągającą opowieść, której śledzenie przyniesie ci wielką satysfakcję. – głosi opis Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree trafiło na rynek 21 czerwca 2024 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wszystkich zainteresowanych tytułem zapraszamy do lektury: Elden Ring: Shadow of the Erdtree – recenzja. Łatwo to już było!

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.