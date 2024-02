Elden Ring: Shadow of the Erdtree na pierwszym zwiastunie. Data premiery i szczegóły edycji kolekcjonerskiej

W nocy FromSoftware i Bandai Namco oficjalnie zapowiedzieli premierę pierwszego zwiastuna Elden Ring: Shadow of the Erdtree, czyli oczekiwanego dodatku do jednej z najlepszych gier 2022 roku. Fabularne rozszerzenie zostało ogłoszone w lutym ubiegłego roku, a teraz fani produkcji mogą poznać pierwsze szczegóły powrotu do Ziem Pomiędzy, gdzie również rozgrywać się będzie akcja nowej historii. Fani Elden Ring mogą więc liczyć na kilku kolejnych bossów do pokonania, nowe uzbrojenie do zdobycia, a także poznania kolejnych szczegółów bogatego świata wykreowanego przez George’a R.R. Martina i Hidetakę Miyazakiego.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – pierwszy zwiastun dodatku

Odkryj mroczną stronę historii ELDEN RING podążając ścieżką wytyczoną przez Miquellę. W dodatku Shadow of the Erdtree gracze wkroczą do Krainy Cienia, w której doświadczą zupełnie nowych przygód pełnych tajemnic i mroku, spotkają nowych bossów, a także zdobędą nowy sprzęt, w tym bronie i zbroje.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – szczegóły edycji pudełkowych i cyfrowych

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami dodatek Elden Ring: Shadow of the Erdtree będzie dostępny w sprzedaży w kilku edycjach. Polski dystrybutor Cenega poinformował, że dodatek będzie można kupić zarówno w pudełku, jak i cyfrowo, a w sklepach znajdziecie również edycję kolekcjonerską, jak i zbiorcze wydanie podstawowej wersji Elden Ring wraz z dodatkiem. Produkcja dostępna będzie w każdej z omawianych poniżej edycji na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, zaś sam dodatek będzie można także nabyć na platformy PlayStation 4 i Xbox One.