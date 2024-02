W nocy z wtorku na środę przedstawiciele studia FromSoftware znienacka zapowiedzieli prezentację pierwszego pełnoprawnego zwiastuna dodatku Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring. Tak też się stało – otrzymaliśmy nie tylko zwiastun, ale również dokładną datę premiery oraz informacje o poszczególnych edycjach, w tym oczywiście kolekcjonerskiej. Wielu graczy na pewno zdziwiła dość wysoka, przynajmniej jak na dodatek do gry, cena, która wynosi aż 169 złotych. W zamian za taką opłatę mamy jednak otrzymać największe rozszerzenie w całej historii studia FromSoftware.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree to największy dodatek w historii FromSoftware

Jak podaje serwis Gaming Bolt, takowa informacja pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej dodatku, gdzie czytamy, że Shadow of the Erdtree to „największe jak dotąd rozszerzenie FromSoftware, w którym gracze muszą rozwikłać ukrytą tajemnicę świata z uznanego fantastycznego RPG-a akcji”. Jest to całkowicie możliwie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że dodatek wprowadzi zupełnie nową opowieść w zupełnie nowej krainie cienia „pełnej tajemnic, niebezpiecznych lochów, a także nowych wrogów, broni i wyposażenia”. Nie pozostaje nic innego jak (nie)cierpliwie czekać!