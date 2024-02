Bloodborne otrzyma w przyszłości remake? Szef From Software rozbudza nadzieje

Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Elden Ring: Shadow of the Erdtree . Wielu fanów From Software od lat czeka natomiast na zapowiedź odświeżonej wersji Bloodborne. Hidetaka Miyazaki – szef japońskiego studia – nie kryje radości z zainteresowania, jakim po latach cieszy się produkcja z 2015 roku. Deweloper zasugerował również, że wspomniany tytuł rzeczywiście mógłby otrzymać w przyszłości remake.

Przyjmując punkt widzenia użytkownika, uważam, że nowoczesna technologia pozwala większej liczbie graczy docenić gry. […] Myślę, że może to być siłą napędową do przeniesienia starej gry na nową platformę – dodał Miyazaki.

Hidetaka Miyazaki stwierdził bowiem, że to właśnie moc nowych konsol „nadaje remake’om wartość”. Deweloper wyjaśnia, że wówczas deweloperzy mają dostęp do rzeczy, które były nieosiągalne na poprzednich generacjach. Dzięki temu twórcy otrzymują możliwość „wywarcia odpowiedniego wrażenia”.

Szef From Software nie chciał jednak bezpośrednio mówić o szansach na powstanie remake’u Bloodborne. Dlatego też deweloper ponownie podkreślił, że wspomniany tytuł zajmuje szczególne miejsce w sercach deweloperów. Miyazaki zaznaczył, że studio ma z produkcją z 2015 roku „konkretne wspomnienia”, a „pełne pasji głosy społeczności” sprawiają, że twórcy czują się „podekscytowani” i „bardzo szczęśliwi”.

Na koniec przypomnijmy, że Bloodborne zadebiutowało na rynku w marcu 2015 roku jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Bloodborne – recenzja.