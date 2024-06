Legenda Elden Ring nie zostawi graczy na lodzie. Let me solo her powraca, aby pomagać w Shadow of the Erdtree

Pod koniec lutego Let me solo her przyznał, że walczył z Malenią (bossem w Elden Ring) „prawdopodobnie około 6-7 tysięcy razy” i „ma już dość” . Legendarny gracz nie sprecyzował jednak wówczas, czy wybierze się „na emeryturę”, jeśli chodzi o pomaganie innym w ramach DLC zatytułowanego Shadow of the Erdtree. Jak się okazuje, odziany w garnek na głowie i pelerynę postanowił ponownie wyciągnąć rękę do innych graczy, pomagając w starciach z trudnym bossem w rozszerzeniu do Elden Ring.

Let me solo her powraca w Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Miłośnicy Elden Ring z pewnością kojarzą legendarnego Let me solo her. Gracz zasłynął pomaganiem innym w starciach z Malenią, która była najtrudniejszym bossem w podstawowej wersji gry. W związku z tym, że na rynku ukazało się ostatnio rozszerzenie zatytułowane Shadow of the Erdtree, Let me solo her postanowił powrócić i wyciągnąć rękę do wszystkich, którzy mają problem z kolejnym, potężnym przeciwnikiem.

Tym razem Let me solo her pomaga w starciach w Messmerem Palownikiem. Boss uznawany jest za jednego z najtrudniejszych w DLC, a na domiar złego, trzeba z nim zawalczyć, aby popchnąć fabułę do przodu, co nie było obligatoryjne w przypadku Malenii. Legendarny gracz od kilku dni przeprowadza transmisje na żywo, w których pomaga innym pokonać Messmera.