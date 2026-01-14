Szalony, brutalny, nieprzewidywalny. Krytycy nie mają wątpliwości co do nowego hitu science fiction

Film wchodzi do kin już w ten weekend. Recenzje są bardzo entuzjastyczne.

Po umiarkowanym sukcesie 28 lat później, które miało premierę w czerwcu ubiegłego roku, już w styczniu 2026 otrzymujemy jego kontynuację. Filmy były kręcone równocześnie, ale przez innych twórców. 28 lat później - Część 2: Świątynia kości pojawi się w kinach już w ten weekend, a do sieci trafiły już pierwsze recenzje widowiska. Co ciekawe, są bardzo entuzjastyczne. O wiele bardziej, niż w przypadku pierwszego (trzeciego) filmu.

28 lat później – Część 2: Świątynia kości – film zbiera bardzo dobre recenzje

Nowy film autorstwa Nii DaCosty może pochwalić się 80 punktami na Metacritic i aż 93% w Rotten Tomatoes. Krytycy zgodnie podkreślają, że to sequel odważniejszy, bardziej radykalny i zdecydowanie mniej zachowawczy.