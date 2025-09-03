Kontynuacja 28 lat później w pierwszym zwiastunie. Zombie alfa powraca

A także gang rodem z Power Rangers.

Sony Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu 28 lat później: Świątynia kości w reżyserii Nii DaCosty. Produkcja, będąca sequelem 28 lat później, zabierze widzów w ponurą podróż przez postapokaliptyczną Anglię, gdzie zagrożenie ze strony zarażonych ustępuje miejsca mrocznym aspektom ludzkiej natury. Film zapowiada się jako głęboko niepokojąca opowieść o przetrwaniu, w której największym wrogiem mogą okazać się sami ocalali. 28 lat później: Świątynia kości – pierwszy zwiastun Akcja filmu skupia się na losach Spike’a, granego przez Alfiego Williamsa, który zostaje wciągnięty w niebezpieczną relację z charyzmatycznym, lecz bezwzględnym Sir Jimmym Crystalem (Jack O’Connell) oraz jego bandą akrobatycznych zabójców. W tle pojawia się doktor Kelson, w którego wciela się Ralph Fiennes, uwikłany w szokujący związek, który może odmienić losy świata. W obsadzie znalazły się także gwiazdy takie jak Emma Laird, Maura Bird, Erin Kellyman oraz Chi Lewis-Parry, a w epizodycznej roli powraca Cillian Murphy jako Jim, znany z 28 dni później.

Twórcy filmu podkreślają, że w Świątyni kości to nie zarażeni stanowią największe zagrożenie. Zamiast tego fabuła eksploruje mroczne oblicze człowieczeństwa, gdzie ocalali dopuszczają się czynów bardziej przerażających niż jakakolwiek infekcja. Reżyser pierwszego filmu z trylogii, Danny Boyle, który w kontynuacji pełni rolę producenta wykonawczego, zdradził w rozmowie z magazynem Variety, że rola Cilliana Murphy’ego w Świątyni kości jest niewielka, ale jego postać odegra kluczową rolę w trzecim filmie serii. Cillian Murphy będzie ogromną postacią w trzecim filmie – ujawnił Boyle.

Boyle podkreślił również, że Jack O’Connell i Ralph Fiennes mają w 28 lat później: Świątynia kości znaczące role, które rozwijają wątki związane z głównym lądem, zarysowane w poprzedniej części. Scenariusz filmu napisał Alex Garland, który jest również producentem. Za produkcję odpowiadają Columbia Pictures, DNA Films oraz Decibel Films, a dystrybucją zajmuje się Sony Pictures. Wśród producentów wykonawczych, obok Boyle’a, znaleźli się Andrew Macdonald, Peter Rice i Bernie Bellew. Przypomnijmy, że premiera 28 lat później: Świątynia kości zaplanowana jest na 16 stycznia 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.