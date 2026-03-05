Genialne science fiction zostało skasowane 24 lat temu, a teraz ma szansę powrócić? Obsada opublikowała tajemnicze filmy

Fani od dawna czekają na jakiekolwiek wznowienie tej produkcji.

Powrót jednego z najbardziej kultowych seriali science fiction może być bliżej, niż wielu fanów przypuszczało. Na Instagramie pojawiły się tajemnicze nagrania z udziałem aktorów znanych z produkcji Firefly, które natychmiast rozpaliły spekulacje o możliwym powrocie marki. Wszystko wskazuje na to, że już w połowie marca poznamy szczegóły zapowiadanej inicjatywy. Firefly – czyżby obsada zapowiadała powrót kultowej serii science fiction? Serial Firefly zadebiutował w 2002 roku i szybko zdobył status kultowej produkcji, mimo że stacja Fox zakończyła jego emisję po zaledwie jednym sezonie. Co więcej, widzowie zobaczyli jedynie 11 z 14 przygotowanych odcinków, a część z nich została wyemitowana w zmienionej kolejności. Mimo krótkiego życia serial zyskał oddaną społeczność fanów, która przez lata domagała się kontynuacji historii.

Uniwersum produkcji zostało częściowo rozwinięte w filmie Serenity, jednak od tamtej pory kolejne powroty do świata Firefly pojawiały się jedynie w formie komiksów i sporadycznych projektów pobocznych. Ostatnie wydarzenia ponownie rozbudziły nadzieje widzów. Na instagramowym koncie podcastu Once We Were Spacemen, prowadzonego przez Nathana Filliona oraz Alana Tudyka, opublikowano serię krótkich filmów. W materiałach Fillion odwiedza dawnych kolegów z planu i przekazuje im krótką wiadomość. Aktor powtarza jedną frazę, sugerującą nadchodzące ogłoszenie. W nagraniach pojawiają się między innymi Gina Torres, Morena Baccarin, Sean Maher, Summer Glau oraz Jewel Staite. Krótkie wizyty i enigmatyczne zapowiedzi natychmiast wywołały lawinę spekulacji wśród fanów.

Twórcy podcastu ujawnili, że pełne informacje zostaną ogłoszone 15 marca podczas wydarzenia Awesome Con, które odbędzie się w Washington, D.C. Tego dnia niemal cała obsada serialu ma pojawić się na wspólnym panelu, co dodatkowo podsyca plotki o powrocie serialu. Jednocześnie twórcy nagrań wyraźnie zaznaczyli, czym tajemniczy projekt na pewno nie jest. Nie chodzi o nowy fanowski konwent, kolejny odcinek podcastu ani crossover z inną produkcją. Ta ostatnia informacja rozwiała między innymi spekulacje o połączeniu świata Firefly z serialem The Rookie, w którym obecnie występuje Nathan Fillion. Największą nadzieją fanów pozostaje pełnoprawny reboot serialu. Taki projekt byłby jednak ogromnym przedsięwzięciem, wymagającym zaangażowania dużej platformy streamingowej lub stacji telewizyjnej. W grę mogłyby wchodzić serwisy powiązane z dawnym właścicielem marki, takie jak Disney+ lub Hulu. Niektórzy sugerują jednak bardziej prawdopodobne scenariusze. Wśród nich wymienia się animowaną kontynuację historii, nową serię komiksów albo projekt związany z grą. Pojawiają się też przypuszczenia, że może chodzić o specjalny program rocznicowy z udziałem obsady. Warto pamiętać, że w 2027 roku Firefly będzie obchodzić 25. rocznicę premiery. Tajemnicza zapowiedź mogłaby więc być pierwszym krokiem w stronę większego powrotu do tego kultowego uniwersum.

