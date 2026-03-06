Zaloguj się lub Zarejestruj

Hit science fiction wraca na Disney+ w nieoczywistej formie. Właśnie tego oczekiwali fani?

Jakub Piwoński
2026/03/06 15:30
Szósty sezon nie był ostatecznym końcem tej historii.

Disney+ ujawnił pierwszy zwiastun i plakat nowej adaptacji powieści Margaret Atwood, Testamenty. To kontynuacja kultowej Opowieści podręcznej. Produkcja zadebiutuje 8 kwietnia. Pierwsze trzy odcinki będą dostępne od razu, kolejne trafiać będą na platformę co tydzień. Producentami wykonawczymi nowej serii są twórcy oryginalnej serii.

Testamenty, czyli kontynuacja Opowieści podręcznej

Testamenty rozwijają historię Gileadu kilka lat po wydarzeniach znanych z Opowieści podręcznej. Dystopijny serial zakończył się po pięciu sezonach w 2025 roku. Jak informuje Disney+,kontynuacja opowiada o losach dwóch młodych kobiet: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Obie trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii, gdzie brutalnie wpaja się w nie posłuszeństwo i podporządkowanie w imię boskiego porządku. Wspólne doświadczenia dziewcząt wywołują serię wydarzeń, które na nowo definiują ich przeszłość i przyszłość.

W obsadzie produkcji znalazły się m.in.: Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard i Mattea Conforti. Warto zwrócić szczególną uwagę na Chase Infiniti, której kariera nabiera rozpędu po świetnym występie w Jednej bitwie po drugiej. Za powstanie serialu odpowiada Bruce Miller, showrunner i producent wykonawczy, który tworzył także Opowieści podręczne, a reżyserią pierwszych trzech odcinków zajął się Mike Barker. Produkcją zajmuje się MGM Television.

Testamenty to szansa, by ponownie przyjrzeć się dystopijnemu światu Gileadu z nowej perspektywy, tym razem oczami młodszych bohaterek, których decyzje mogą zmienić bieg historii. Czy serial osiągnie podobny sukces? Czekamy na premierę.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




