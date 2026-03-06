Hit science fiction wraca na Disney+ w nieoczywistej formie. Właśnie tego oczekiwali fani?

Disney+ ujawnił pierwszy zwiastun i plakat nowej adaptacji powieści Margaret Atwood, Testamenty. To kontynuacja kultowej Opowieści podręcznej. Produkcja zadebiutuje 8 kwietnia. Pierwsze trzy odcinki będą dostępne od razu, kolejne trafiać będą na platformę co tydzień. Producentami wykonawczymi nowej serii są twórcy oryginalnej serii.

Testamenty, czyli kontynuacja Opowieści podręcznej

Testamenty rozwijają historię Gileadu kilka lat po wydarzeniach znanych z Opowieści podręcznej. Dystopijny serial zakończył się po pięciu sezonach w 2025 roku. Jak informuje Disney+,kontynuacja opowiada o losach dwóch młodych kobiet: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Obie trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii, gdzie brutalnie wpaja się w nie posłuszeństwo i podporządkowanie w imię boskiego porządku. Wspólne doświadczenia dziewcząt wywołują serię wydarzeń, które na nowo definiują ich przeszłość i przyszłość.