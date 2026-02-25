Szaleństwo okazji w PlayStation Store. Cała masa gier na PS4 i PS5 w promocji

Mamy dobre wieści dla wszystkich łowców okazji korzystających z konsol PlayStation. W PlayStation Store ruszyło Szaleństwo okazji, czyli wyprzedaż, w ramach której przeceniono całą masę gier na PS4 i PS5. Użytkownicy wspomnianych platform mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Anno 117: Pax Romana, Forza Horizon 5, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Grounded, Hogwarts Legacy, Jurassic World Evolution 3, Kingdom Come: Deliverance II czy Metaphor: ReFantazio.
Szaleństwo okazji w PlayStation Store kończy się 12 marca 2026 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Szaleństwo okazji w PlayStation Store – wybrane oferty:
- Anno 117: Pax Romana (PS5) – 210 PLN (zamiast 280 PLN)
- Blasphemous + Blasphemoums 2 (PS4/PS5) – 47,25 PLN (zamiast 189 PLN)
- Cult of the Lamb (PS4/PS5) – 57 PLN (zamiast 114 PLN)
- DOOM Eternal (PS4/PS5) – 33,80 PLN (zamiast 169 PLN)
- Everspace 2 (PS5) – 54,75 PLN (zamiast 219 PLN)
- Fallout 4 (PS4/PS5) – 33,60 PLN (zamiast 89 PLN)
- Forza Horizon 5 Deluxe Edition (PS5) – 209,40 PLN (zamiast 349 PLN)
- Frostpunk: Complete Collection – 35,82 PLN (zamiast 199 PLN)
- Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS4/PS5) – 169,50 PLN (zamiast 339 PLN)
- Grand Theft Auto V (PS4/PS5) – 85,47 PLN (zamiast 259 PLN)
- Grounded (PS4/PS5) – 89,50 PLN (zamiast 179 PLN)
- Hades (PS4/PS5) – 45,15 PLN (zamiast 129 PLN)
- Hogwarts Legacy: Cyfrowa Edycja Deluxe (PS4/PS5) – 53,85 PLN (zamiast 359 PLN)
- Jurassic World Evolution 3 (PS5) – 207,20 PLN (zamiast 259 PLN)
- Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition (PS5) – 194,50 PLN (zamiast 389 PLN)
- Marvel’s Midnight Duns Digital+ Edition (PS5) – 67,80 PLN (zamiast 339 PLN)
- Metaphor: ReFantazio (PS4/PS5) – 149,50 PLN (zamiast 299 PLN)
- Psychonauts 2 – 53,80 PLN (zamiast 269 PLN)
- Sherlock Holmes: Chapter One (PS4/PS5) – 19,90 PLN (zamiast 199 PLN)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – 54,75 PLN (zamiast 219 PLN)
