Szaleństwo okazji w PlayStation Store. Cała masa gier na PS4 i PS5 w promocji

Mamy dobre wieści dla wszystkich łowców okazji korzystających z konsol PlayStation. W PlayStation Store ruszyło Szaleństwo okazji, czyli wyprzedaż, w ramach której przeceniono całą masę gier na PS4 i PS5. Użytkownicy wspomnianych platform mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Anno 117: Pax Romana, Forza Horizon 5, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Grounded, Hogwarts Legacy, Jurassic World Evolution 3, Kingdom Come: Deliverance II czy Metaphor: ReFantazio.

Szaleństwo okazji w PlayStation Store kończy się 12 marca 2026 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Szaleństwo okazji w PlayStation Store – wybrane oferty: