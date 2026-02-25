Zaloguj się lub Zarejestruj

Szaleństwo okazji w PlayStation Store. Cała masa gier na PS4 i PS5 w promocji

Mikołaj Ciesielski
2026/02/25 12:15
0
0

Użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Kingdom Come: Deliverance II czy Metaphor: ReFantazio.

Mamy dobre wieści dla wszystkich łowców okazji korzystających z konsol PlayStation. W PlayStation Store ruszyło Szaleństwo okazji, czyli wyprzedaż, w ramach której przeceniono całą masę gier na PS4 i PS5. Użytkownicy wspomnianych platform mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Anno 117: Pax Romana, Forza Horizon 5, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Grounded, Hogwarts Legacy, Jurassic World Evolution 3, Kingdom Come: Deliverance II czy Metaphor: ReFantazio.

Szaleństwo okazji w PlayStation Store kończy się 12 marca 2026 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

W PlayStation Store ruszyło Szaleństwo okazji
W PlayStation Store ruszyło Szaleństwo okazji

Szaleństwo okazji w PlayStation Store – wybrane oferty:

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/category/93dc8f73-fbb2-4255-9687-4423c5fa051d/1

Tagi:

Sony
PS4
PlayStation 4
promocja
oferta
PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
PS Store
PlayStation 5
PS5
okazja
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112