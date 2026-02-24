Rise of the Ronin do kupienia 52% taniej

Niemniej jeszcze przed najnowszym Nioh japońskie studio wydało inną produkcję. Również dość ciepło przyjętą.

Mowa tutaj o Rise of the Ronin. Tytuł ten został wypuszczony na rynek w marcu 2024 roku – wówczas jedynie na PlayStation 5. I to właśnie wersję na PS5 możemy zgarnąć w promocyjnej cenie. W Media Markt, zamiast zwyczajowych 299,99 zł, zapłacimy 143,99 zł. To oznacza obniżkę wynoszącą aż 52%. Tym bardziej więc fani tego typu produkcji zdecydowanie powinni rozważyć tę ofertę.

Bądź kowalem własnego losu

Wyrusz w epicką podróż przez rozdartą wojną XIX-wieczną Japonię w tej kładącej nacisk na walkę grze RPG z otwartym światem, stworzonej przez Team NINJA – doświadczone studio odpowiedzialne za Nioh i NINJA GAIDEN.

Japonia, rok 1863

Po trzech stuleciach panowania szogunatu Tokugawów do brzegów Japonii przybiły czarne okręty z Zachodu. Kraj opanował zamęt. Pośród chaosu spowodowanego wojną, zarazą i polityczną niestabilnością bezimienny wojownik wykuwa własną ścieżkę, od której zależy los całej Japonii.

Ukształtuj dynamiczną historię

Jako samuraj bez pana, Ronin, jesteś kowalem własnego losu. Zobacz, jak różnymi ścieżkami może potoczyć się opowieść w zależności od twoich wyborów oraz postaci, z którymi się sprzymierzysz. Podejmuj istotne dla misji decyzje – na przykład, czy zabić, czy ochronić kluczowe postacie – i ukształtuj bieg historii dzięki bogatemu systemowi wyborów.

Odkrywaj realistyczny świat

Epoka „Bakumatsu” zwiastuje upadek szogunatu. Nastaje nowa era, w której Wschód ściera się z Zachodem. Doświadcz tej kulturowej rewolucji dzięki otwartemu światu, w którym spotkasz kluczowe postaci kształtujące bieg historii oraz zwykłych obywateli pragnących, by ktoś przeprowadził ich przez mrok ku światłości.

Tocz boje w głębokim, ale przystępnym systemie walki

Rise of the Ronin, gra doświadczonych twórców Nioh i NINJA GAIDEN, oferuje niezwykle wciągający i przystępny system walki o wielu poziomach złożoności, pasujący do każdego stylu gry. Stawiaj czoła przeciwnikom, walcząc przy użyciu wielu broni do walki wręcz lub strzelaj do nich z daleka, używając autentycznej dla epoki broni palnej.