System Shock Remake zadebiutuje na rynku w marcu – potwierdza Nightdive Studios

Już na początku października na platformie Steam pojawiła się informacja, dzięki której dowiedzieliśmy się, że System Shock Remake – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie zadebiutuje w 2022 roku, a na premierę gry będzie trzeba poczekać do marca 2023 roku. Dzisiaj natomiast wspomniane doniesienia postanowili potwierdzić deweloperzy z Nightdive Studios, którzy podzielili się również kilkoma dodatkowymi informacjami na temat produkcji.

Nightdive Studios informuje, że premiera System Shock Remake odbędzie się w marcu 2023 roku

We wpisie opublikowanym na platformie Kickstarter twórcy podkreślili, że zdają sobie sprawę z faktu, że to kolejny raz, gdy System Shock Remake otrzymuje przybliżony termin premiery. Jednocześnie deweloperzy zaznaczają, że podczas rozwoju produkcji jej skala „dramatycznie ewoluowała”, a współpraca z Prime Matter pozwoliła zespołowi skupić się na różnego rodzaju poprawkach, które mają pozytywnie wpłynąć na ostateczną jakość gry.



Ekipa Nightdive Studios wykorzystała również ostatni czas na dopracowanie różnych aspektów produkcji, które „potrzebowały dodatkowego blasku”. Deweloperzy zadbali m.in. o nowe warianty oponentów na późniejszych etapach gry i całkowicie nowy typ wrogów, a także system rozczłonkowania czy też zaktualizowane broni.



Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem Nightdive Studios dotrzyma terminu i System Shock Remake faktycznie zadebiutuje na rynku w marcu. Na ten moment fanom oryginału nie pozostaje nic innego, jak czekać na dokładną datę premiery i trzymać kciuki za deweloperów.



Na koniec przypomnijmy, że System Shock Remake w pierwszej kolejności ma trafić na komputery osobiste. Deweloperzy z Nightdive Studios pracują jednak również nad wydaniem produkcji na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S.