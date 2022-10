System Shock Remake nie zadebiutuje w tym roku – informuje strona gry na Steam

Podczas tegorocznych targów Gamescom mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun System Shock Remake. Już pod koniec marca twórcy informowali natomiast, że prace nad grą są „praktycznie zakończone”, a zespół skupia się na ostatnich szlifach i poprawkach, co sugerowało, że tytuł znajduje się na dobrej drodze do premiery. Tymczasem okazuje się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, produkcja nie zadebiutuje w tym roku.

Premiera System Shock Remake dopiero w 2023 roku

Skąd przypuszczenia, że System Shock Remake nie trafi do sprzedaży przed końcem grudnia 2022 roku? Wszystko przez informacje dostępne na karcie produktu na Steam. Produkcja Nightdive Studios nie posiadała dotychczas określonej daty premiery, ale obecnie na platformie Valve możemy zobaczyć, że debiut gry zaplanowany jest na marzec 2023 roku.



Wygląda więc na to, że fani, którzy czekają na odświeżoną wersję produkcji z 1994 roku, muszą uzbroić się w cierpliwość. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że deweloperzy z Nightdive Studios dobrze wykorzystają dodatkowy czas i System Shock Remake faktycznie trafi do sprzedaży we wspomnianym wyżej terminie.



Na koniec przypomnijmy, że System Shock Remake w pierwszej kolejności ma trafić na komputery osobiste. Deweloperzy z Nightdive Studios pracują jednak również nad wydaniem produkcji na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Zgodnie z zapowiedziami tytuł ukaże się na rynku pod znakiem wydawniczym Prime Matter.

Wczytywanie ramki mediów.