System Shock Remake – demo dostępne w ramach Steam Next Fest 2023

Steam Next Fest 2023 to prawdziwe święto dla graczy. W ramach festiwalu możemy sprawdzić setki wersji demonstracyjnych różnorodnych produkcji. Jednym z wartych uwagi projektów jest System Shock Remake. Twórcy z Nightdive Studios udostępnili demo, dzięki któremu możecie sprawdzić cały początkowy poziom.

Demo System Shock Remake dostępne w ramach Steam Next Fest 2023

Wiemy, że System Shock Remake zadebiutuje na rynku w marcu, a gra w pierwszej kolejności ukaże się na PC. Twórcy z Nightdive Studios pracują jednak nad tym, by w przyszłości ich dzieło pojawiło się również na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.



„Łącząc kultową rozgrywkę z 1994 roku oraz całkowicie nową grafikę HD, zaktualizowane sterowanie, przebudowany interfejs, a także zupełnie nowe dźwięki i muzykę (zawiera nawet oryginalną aktorkę głosową SHODAN), demo pozwoli zagrać w cały poziom początkowy, bez żadnych ograniczeń i zmierzyć się z SHODAN i jej przerażającymi sługami” – czytamy w opisie.



Zachęcamy do zapoznania się z System Shock Remake, szczególnie jeśli macie sentyment do wersji wydanej w roku 1994 roku. Chętnie dowiemy się, jak wspominacie tę produkcję i czy remake spełnia Wasze oczekiwania.