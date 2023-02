Steam Next Fest 2023 wystartował. Setki wersji demo do przetestowania

Na platformie Steam wystartowała kolejna edycja Steam Next Fest – w ramach wydarzenia można za darmo testować setki wersji demonstracyjnych gier.

Począwszy od dzisiaj, czyli 6 lutego, przez kolejne siedem dni – aż do 13 lutego – na platformie Steam trwa kolejna edycja wydarzenia Steam Next Fest. Po raz kolejny wszyscy zainteresowani posiadający konto w sklepie Valve mogą do woli ogrywać wersje demonstracyjne setek różnych gier nadchodzących na wspomnianą platformę. Podczas imprezy możemy także zobaczyć wiele transmisji na żywo z udziałem deweloperów.