Symulator randkowania w Destiny brzmi jak żart. Tymczasem Bungie naprawdę miało taki prototyp

Marka Destiny, jak się zdaje, przynajmniej na jakiś czas została odstawiona na półkę. Jest to więc dobry moment na wspominki.
Na takowe zdobyła się była menadżerka społeczności w Bungie. Co zatem powiecie na… symulator randkowania?
Dla jednych sieciowe RPG, a dla drugich… potencjał na symulator randkowania
Brzmi absurdalnie? Jeszcze jak! Okazuje się jednak, że pomysł dating sima w uniwersum Destiny w pewnym momencie naprawdę w Bungie funkcjonował. Jak pierwsza ujawniła to Liana Ruppert. Przyznała ona, iż część zespołu przygotowała prototyp inspirowany Dream Daddy, czyli powieścią wizualną z 2017 roku. Nie spotkał się on jednak z przychylnością kierownictwa. Z kolei Robert Brookes z CD Projekt RED, który między 2020 a 2024 rokiem też pracował w Bungie, ujawnił, iż projekt ten nie powstał bez powodu. Narodził się on bowiem w ramach corocznego wydarzenia dla deweloperów, w ramach którego studio pozwalało im na prezentowanie swoich pomysłów.
Ciekawostka: zespół faktycznie taką stworzył, ale kierownictwo postawiło bardzo stanowcze weto, twierdząc, że nikt nie chce romansów ani głupot. Mocno inspirowane Dream Daddy. Fajnie było być tego małą częścią – przyznała Ruppert.
Mówiąc uczciwie, ten stworzony symulator randkowy był częścią wydarzenia Carnival, które Bungie miało w zwyczaju organizować – deweloperzy mieli wtedy tydzień na robienie zabawnych prototypów. Więc to nigdy nie był pełnoprawny projekt. To powiedziawszy, co roku zgłaszaliśmy to jako propozycję pełnoprawnego projektu.
Ja i dwaj inni członkowie zespołu odpowiedzialnego za narrację (obaj WYWODZILI SIĘ z projektowania gier romantycznych) mieliśmy przygotowaną całą prezentację dla takiego projektu, wraz z kosztami i konkretnymi, twardymi prognozami dotyczącymi zwrotu z inwestycji. Nigdy do niczego to nie doprowadziło – podsumował z kolei Brookes.
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