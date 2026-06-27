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Symulator randkowania w Destiny brzmi jak żart. Tymczasem Bungie naprawdę miało taki prototyp

Maciej Petryszyn
2026/06/27 11:00
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Marka Destiny, jak się zdaje, przynajmniej na jakiś czas została odstawiona na półkę. Jest to więc dobry moment na wspominki.

Na takowe zdobyła się była menadżerka społeczności w Bungie. Co zatem powiecie na… symulator randkowania?

Destiny 2
Destiny 2

Dla jednych sieciowe RPG, a dla drugich… potencjał na symulator randkowania

Brzmi absurdalnie? Jeszcze jak! Okazuje się jednak, że pomysł dating sima w uniwersum Destiny w pewnym momencie naprawdę w Bungie funkcjonował. Jak pierwsza ujawniła to Liana Ruppert. Przyznała ona, iż część zespołu przygotowała prototyp inspirowany Dream Daddy, czyli powieścią wizualną z 2017 roku. Nie spotkał się on jednak z przychylnością kierownictwa. Z kolei Robert Brookes z CD Projekt RED, który między 2020 a 2024 rokiem też pracował w Bungie, ujawnił, iż projekt ten nie powstał bez powodu. Narodził się on bowiem w ramach corocznego wydarzenia dla deweloperów, w ramach którego studio pozwalało im na prezentowanie swoich pomysłów.

Ciekawostka: zespół faktycznie taką stworzył, ale kierownictwo postawiło bardzo stanowcze weto, twierdząc, że nikt nie chce romansów ani głupot. Mocno inspirowane Dream Daddy. Fajnie było być tego małą częścią – przyznała Ruppert.

Mówiąc uczciwie, ten stworzony symulator randkowy był częścią wydarzenia Carnival, które Bungie miało w zwyczaju organizować – deweloperzy mieli wtedy tydzień na robienie zabawnych prototypów. Więc to nigdy nie był pełnoprawny projekt. To powiedziawszy, co roku zgłaszaliśmy to jako propozycję pełnoprawnego projektu.

Ja i dwaj inni członkowie zespołu odpowiedzialnego za narrację (obaj WYWODZILI SIĘ z projektowania gier romantycznych) mieliśmy przygotowaną całą prezentację dla takiego projektu, wraz z kosztami i konkretnymi, twardymi prognozami dotyczącymi zwrotu z inwestycji. Nigdy do niczego to nie doprowadziło – podsumował z kolei Brookes.

GramTV przedstawia:

Niedawno Destiny 2 otrzymało ostatnią aktualizację. Na tym rozwój projektu został zakończony, czego następstwem były ogłoszone w czwartek zwolnienia w Bungie. Decyzja ta spotkała się z krytyką m.in. byłych pracowników, a możliwe, że i do rezygnacji dotychczasowego szefa studia.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/bungie-developers-once-pushed-for-a-destiny-dating-sim/

Tagi:

News
Sony
Bungie
Destiny
Dream Daddy
Dream Daddy: A Dad Dating Simulator
dating sim
symulator randkowania
Liana Ruppert
Robert Brookes
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Portal: v.6.1.112