Symulator randkowania w Destiny brzmi jak żart. Tymczasem Bungie naprawdę miało taki prototyp

Ciekawostka: zespół faktycznie taką stworzył, ale kierownictwo postawiło bardzo stanowcze weto, twierdząc, że nikt nie chce romansów ani głupot. Mocno inspirowane Dream Daddy. Fajnie było być tego małą częścią – przyznała Ruppert.

Mówiąc uczciwie, ten stworzony symulator randkowy był częścią wydarzenia Carnival, które Bungie miało w zwyczaju organizować – deweloperzy mieli wtedy tydzień na robienie zabawnych prototypów. Więc to nigdy nie był pełnoprawny projekt. To powiedziawszy, co roku zgłaszaliśmy to jako propozycję pełnoprawnego projektu.

Ja i dwaj inni członkowie zespołu odpowiedzialnego za narrację (obaj WYWODZILI SIĘ z projektowania gier romantycznych) mieliśmy przygotowaną całą prezentację dla takiego projektu, wraz z kosztami i konkretnymi, twardymi prognozami dotyczącymi zwrotu z inwestycji. Nigdy do niczego to nie doprowadziło – podsumował z kolei Brookes.