Bungie pod ostrzałem po zwolnieniach. "Katastrofalne przywództwo nadal jest nagradzane”

Po wielu tygodniach plotek zwolnienia w Bungie stały się faktem. Firma ogłosiła zapowiedzianą redukcję etatów.

Jak nietrudno się spodziewać, sprawa nie pozostała bez komentarza . Również ze strony byłych pracowników studia.

Bungie i “katastrofalne przywództwo”

Osoby, które dotknęła ogłoszona fala zwolnień w Bungie, we wpisach w social mediach żegnały się ze społecznością Destiny 2. Takie komunikaty opublikowali m.in. Blaise Markley (projektant aktywności), Lyndon Willoughby (starszy artysta) czy też Mikey Perfected (tester QA ds. aktywności, wydarzeń oraz funkcji społecznościowych). Swoje trzy grosze dorzuciła również Liana Ruppert, która w przeciwieństwie do wyżej wymienionych firmę opuściła już 3 lata temu.

Była menadżerka społeczności Bungie nie pozostawiła przy tym suchej nitki na kierownictwie studia: