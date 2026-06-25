Zaloguj się lub Zarejestruj

Bungie pogrąża się w kryzysie. Szef studia miał odejść po zaledwie 10 miesiącach

Maciej Petryszyn
2026/06/25 20:45
3
0

W czwartek Bungie potwierdziło wcześniejsze doniesienia o zwolnieniach. Machina restrukturyzacyjna ruszyła.

Skala zwolnień nie jest oficjalnie znana. Wygląda jednak na to, że nie pozostaną one bez konsekwencji.

Justin Truman
Justin Truman
Foto: Bungie

Bungie po zaledwie 10 miesiącach trafi szefa

Jak bowiem podaje Jason Schreier z agencji Bloomberg, ze swojego stanowiska miał zrezygnować dotychczasowy szef studia Bungie, Justin Truman. Dziennikarz miał potwierdzić te doniesienia u osób zaznajomionych ze sprawą. Gdyby informacje te okazały się prawdą, oznaczałoby to, że Truman swoje stanowisko pełnił przez zaledwie 10 miesięcy. Na posadę Studio Head został on bowiem awansowany w sierpniu ubiegłego roku. Wtedy też stanął przed piekielnie trudnym zadaniem, gdyż jego poprzedni, Pete Parsons, który zdecydował się przejść na emeryturę, wcześniej przed dekadę zarządzał studiem z Bellevue.

Sam Truman z Bungie związany jest od początku 2010 roku i w tym czasie pracował m.in. nad pierwszym oraz drugim Destiny. Z kolei od listopada 2020 roku znajdował się już na stanowiskach dyrektorskich – aż wreszcie został wspomnianym Studio Head. Za jego “panowania” ekipa wydała Marathon – przedstawiciela gatunku extraction shooter. Ten jednak nie okazał się zbyt dużym sukcesem i od momentu jego marcowej premiery częściej mówi się o niespełnionych oczekiwaniach, ambicjach i niewystarczającej liczbie graczy, a nie o zadowoleniu fanów czy też wysokiej sprzedaży.

GramTV przedstawia:

Jakby tego było mało, samo Bungie znalazło się w momencie krytycznym. Z jednej strony, mimo złości fanów, zakończono wsparcie dla Destiny 2. Z drugiej Marathon nie spisuje się tak, jak na to liczono. Z trzeciej doszło do wspomnianych wcześniej zwolnień. W obliczu tego wszystkiego trudno przewidzieć, jaka przyszłość czekać będzie ekipę, która w przeszłości dała nam Halo.

BREAKING: Bungie studio head Justin Truman, who succeeded Pete Parsons last year, is stepping down, people familiar with the situation tell Bloomberg News.

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 25 czerwca 2026 18:08
Źródło:https://insider-gaming.com/bungie-studio-head-justin-truman-stepping-down/

Tagi:

News
Sony
Bungie
zwolnienia
odejście
Jason Schreier
Bloomberg
zwolnienia w Bungie
redukcja etatów
Justin Truman
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
3
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 22:07
ZubenPL napisał:

Ktoś mi wyjaśni o co chodzi że strategią zabijamy jedyny produkt który przynosi nam zysk i nie wydajemy żadnego następcy? 

Możliwe że Bungie jest skończone i tylko tną wydatki. IP trafi w inne ręce.

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 21:37

Ktoś mi wyjaśni o co chodzi że strategią zabijamy jedyny produkt który przynosi nam zysk i nie wydajemy żadnego następcy? 

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 20:49

A może wreszcie to dobry znak i coś wreszcie pozytywnego się ruszy?




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112