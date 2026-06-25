Bungie pogrąża się w kryzysie. Szef studia miał odejść po zaledwie 10 miesiącach

Skala zwolnień nie jest oficjalnie znana. Wygląda jednak na to, że nie pozostaną one bez konsekwencji.

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Bungie po zaledwie 10 miesiącach trafi szefa

Jak bowiem podaje Jason Schreier z agencji Bloomberg, ze swojego stanowiska miał zrezygnować dotychczasowy szef studia Bungie, Justin Truman. Dziennikarz miał potwierdzić te doniesienia u osób zaznajomionych ze sprawą. Gdyby informacje te okazały się prawdą, oznaczałoby to, że Truman swoje stanowisko pełnił przez zaledwie 10 miesięcy. Na posadę Studio Head został on bowiem awansowany w sierpniu ubiegłego roku. Wtedy też stanął przed piekielnie trudnym zadaniem, gdyż jego poprzedni, Pete Parsons, który zdecydował się przejść na emeryturę, wcześniej przed dekadę zarządzał studiem z Bellevue.