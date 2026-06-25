Bungie pogrąża się w kryzysie. Szef studia miał odejść po zaledwie 10 miesiącach

W czwartek Bungie potwierdziło wcześniejsze doniesienia o zwolnieniach. Machina restrukturyzacyjna ruszyła.
Skala zwolnień nie jest oficjalnie znana. Wygląda jednak na to, że nie pozostaną one bez konsekwencji.
Bungie po zaledwie 10 miesiącach trafi szefa
Jak bowiem podaje Jason Schreier z agencji Bloomberg, ze swojego stanowiska miał zrezygnować dotychczasowy szef studia Bungie, Justin Truman. Dziennikarz miał potwierdzić te doniesienia u osób zaznajomionych ze sprawą. Gdyby informacje te okazały się prawdą, oznaczałoby to, że Truman swoje stanowisko pełnił przez zaledwie 10 miesięcy. Na posadę Studio Head został on bowiem awansowany w sierpniu ubiegłego roku. Wtedy też stanął przed piekielnie trudnym zadaniem, gdyż jego poprzedni, Pete Parsons, który zdecydował się przejść na emeryturę, wcześniej przed dekadę zarządzał studiem z Bellevue.
Sam Truman z Bungie związany jest od początku 2010 roku i w tym czasie pracował m.in. nad pierwszym oraz drugim Destiny. Z kolei od listopada 2020 roku znajdował się już na stanowiskach dyrektorskich – aż wreszcie został wspomnianym Studio Head. Za jego “panowania” ekipa wydała Marathon – przedstawiciela gatunku extraction shooter. Ten jednak nie okazał się zbyt dużym sukcesem i od momentu jego marcowej premiery częściej mówi się o niespełnionych oczekiwaniach, ambicjach i niewystarczającej liczbie graczy, a nie o zadowoleniu fanów czy też wysokiej sprzedaży.
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Jakby tego było mało, samo Bungie znalazło się w momencie krytycznym. Z jednej strony, mimo złości fanów, zakończono wsparcie dla Destiny 2. Z drugiej Marathon nie spisuje się tak, jak na to liczono. Z trzeciej doszło do wspomnianych wcześniej zwolnień. W obliczu tego wszystkiego trudno przewidzieć, jaka przyszłość czekać będzie ekipę, która w przeszłości dała nam Halo.
BREAKING: Bungie studio head Justin Truman, who succeeded Pete Parsons last year, is stepping down, people familiar with the situation tell Bloomberg News.