W taki sposób odchodzi Destiny 2. Bungie odsłania karty

Monument Triumfu w Destiny 2

Kilka dni temu Bungie niespodziewanie ogłosiło, iż po 9 latach kończy wsparcie dla Destiny 2. Decyzja ta spotkała się z ogromnym rozczarowaniem graczy, szczególnie z uwagi na doniesienia, iż na Destiny 3 nie ma co liczyć. Abstrahując jednak od tego trzeba przypomnieć, że jeszcze przed wycofaniem się z rozwoju gry studio potwierdziło, że planuje dla społeczności jeszcze jedną aktualizację. Termin jej premiery ustalono na 9 czerwca.

Teraz wiemy na jej temat nieco więcej. Update nosić będzie nazwę Monument of Triumph, a więc po polsku Monument Triumfu. Otrzymał on już też oficjalną filmową zapowiedź nowej i odświeżonej zawartości. To m.in. tryb Pantheon, Sparrow Racing League oraz Distortions. To także unikalne nagrody do wygrania, jak np. zestawy pancerzy, broni czy akcesoriów. Pojawiły się ponadto tzw. poprawki poprawiające jakość życia. To chociażby rozszerzone pole widzenia i aktualizacja statystyk. Nie zapomniano również o zakończeniu fabuły.