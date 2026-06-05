W taki sposób odchodzi Destiny 2. Bungie odsłania karty

W sieci wylądował przygotowany przez Bungie materiał wideo. W nim studio porusza temat ostatniego w historii produkcji update’u.
Destiny 2 zalicza ostatnie podrygi. Aktualizacja będąca zwieńczeniem produkcji gry doczekała się zapowiedzi.
Destiny 2 zalicza ostatnie podrygi. Aktualizacja będąca zwieńczeniem produkcji gry doczekała się zapowiedzi.
W sieci wylądował przygotowany przez Bungie materiał wideo. W nim studio porusza temat ostatniego w historii produkcji update’u.
Kilka dni temu Bungie niespodziewanie ogłosiło, iż po 9 latach kończy wsparcie dla Destiny 2. Decyzja ta spotkała się z ogromnym rozczarowaniem graczy, szczególnie z uwagi na doniesienia, iż na Destiny 3 nie ma co liczyć. Abstrahując jednak od tego trzeba przypomnieć, że jeszcze przed wycofaniem się z rozwoju gry studio potwierdziło, że planuje dla społeczności jeszcze jedną aktualizację. Termin jej premiery ustalono na 9 czerwca.
Teraz wiemy na jej temat nieco więcej. Update nosić będzie nazwę Monument of Triumph, a więc po polsku Monument Triumfu. Otrzymał on już też oficjalną filmową zapowiedź nowej i odświeżonej zawartości. To m.in. tryb Pantheon, Sparrow Racing League oraz Distortions. To także unikalne nagrody do wygrania, jak np. zestawy pancerzy, broni czy akcesoriów. Pojawiły się ponadto tzw. poprawki poprawiające jakość życia. To chociażby rozszerzone pole widzenia i aktualizacja statystyk. Nie zapomniano również o zakończeniu fabuły.
Destiny 2 od studia Bungie trafiło na rynek w 2017 roku. Wtedy to ukazały się wydania na PlayStation 4, Xbox One i komputery osobiste. 2 lata później doszła wersja na Google Stadia, a w 2020 roku na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Obecnie jednak deweloperzy są już skupieni na wydanym w tym roku extraction shooterze, Marathon.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!