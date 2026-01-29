Sydney Sweeney zagra w adaptacji hitu Electronic Arts

Split Fiction okazało się kolejną udaną produkcją, która wyszła spod rąk Hazelight Studios. Uznano zatem, że pora by opowiedzieć tę historię raz jeszcze.

Ale nie w formie gry, bo ta przecież już była. Zamiast tego Split Fiction doczeka się filmowej adaptacji, w której główną rolę zagra słynna aktorka. Foto: Reuters Sydney Sweeney zagra w filmie Split Fiction Mowa tutaj o Sydney Sweeney, czyli jednym z najgorętszych obecnie nazwisk w Hollywood. 28-latka dopiero co zagrała w thrillerze psychologicznym Pomoc domowa, a już niedługo zobaczymy ją na ekranie w długo wyczekiwanym 3. sezonie Euforii. Amerykanka na liczbę propozycji zdecydowanie nie może narzekać i teraz widać to po raz kolejny.

Sweeney miałaby zagrać jedną z głównych postaci w filmie, którego reżyserią zajmie się John M. Chu, twórca obu części Wicked. Jeżeli zaś chodzi o scenariusz, to za ten odpowiedzialni mają być Rhett Reese oraz Paul Wernick, współtwórcy Deadpoola. Pierwsza wersja skryptu miała nawet już powstać i trafić w ręce Josefa Faresa, twórcy growego pierwowzoru, który dzięki temu zyskał pewność, że nie będzie to kolejny projekt, który nigdy nie wyjdzie poza sferę rozmów. Tak Faresa opowiedział o tym podczas gali Guldbagge Awards w Sztokholmie: Dostałem dziś pierwszą wersję scenariusza, ale wiecie – w Hollywood wiele się gada. A jak zwykle mówię tak: “Uwierzę, gdy zobaczę”.

Split Fiction na rynek trafiło w marcu 2025 roku. Gra opowiadała o losach Mio oraz Zoe, dwóch pisarek, które trafiają do rzeczywistości wprost ze swoich powieści. Od tego czasu dwoje graczy, sterujących poczynaniami Mio oraz Zoe, odbywa szaloną podróż poprzez różne scenerie, czasy i niejako również gatunki gamingowe. Tytuł spotkał się z naprawdę dobrym odbiorem. Dość powiedzieć, że gra w zależności od platformy może pochwalić się w serwisie Metacritic średnią ocen pomiędzy 89 a 93. Dodatkowo podczas gali Ultra Game Awards 2025 zgarnęła ona nagrodę dla produkcji gwarantującej najlepszą wspólną zabawę.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

