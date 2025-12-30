Zaloguj się lub Zarejestruj

Sydney Sweeney wreszcie ma hit. Największe zaskoczenie box office zmierza właśnie do polskich kin

Jakub Piwoński
2025/12/30 09:30
1
0

2025 nie był dobrym rokiem dla aktorki, ale jego finał pozostawi trwały ślad na koncie.

Sydney Sweeney naprawdę potrzebowała teraz kasowego sukcesu – i wszystko wskazuje na to, że właśnie go dostała. Po rozczarowaniu związanym z Christy aktorka może odetchnąć z ulgą, bo Pomoc domowa, średniobudżetowy thriller Lionsgate, wyrasta na jeden z największych kinowych hitów ostatnich miesięcy. Film miał już swoją premierę w USA, a w najbliższy weekend wchodzi do kin w Polsce.

Pomoc domowa
Pomoc domowa

Pomoc domowa hitem za oceanem. Będzie hitem także w Polsce?

Film znakomicie korzysta z marketingu szeptanego i pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes – film ma stosunek 73 % na 92 % pozytywnych opinii. W miniony weekend dołożył do swojego wyniku kolejne 16 mln dolarów, notując zaledwie 19-procentowy spadek względem otwarcia. To wynik, o którym wiele produkcji może tylko pomarzyć. Jeśli trend się utrzyma, Pomoc domowa bez większego wysiłku przekroczy 100 mln dolarów na rynku amerykańskim.

Thriller z Sweeney i Amandą Seyfried w rolach głównych do jutra ma przekroczyć próg 50 mln dolarów – i to zaledwie po 12 dniach od premiery. Przy budżecie wynoszącym około 30 mln USD oraz solidnej przedsprzedaży międzynarodowej film zapowiada się na jeden z najbardziej dochodowych tytułów Lionsgate od lat.

GramTV przedstawia:

Produkcja oparta jest na bestsellerowej powieści Freidy McFadden, sprzedanej w 4,5 mln egzemplarzy i przetłumaczonej na 40 języków. W okresie świąt sprzedaż książki ponownie wzrosła. Popularność literackiego pierwowzoru rzeczywiście przełożyła się na frekwencję w kinach. Reżyser Paul Feig, odpowiedzialny za nieudany reboot Ghostbusters, po serii chłodno przyjętych projektów, zalicza w ten sposób długo wyczekiwany powrót do formy.

Dla Sweeney to idealne zamknięcie trudnego 2025 roku, pełnego nieprzychylnych nagłówków i rozczarowań. Wszystko wskazuje na to, że Pomoc domowa stanie się największym filmem w jej karierze, przebijając nawet Tylko nie ty. Film wchodzi do polskich kin już 2 stycznia.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/28/housemaid-rocks-box-office

Tagi:

Popkultura
thriller
box office
sukces kasowy
Sydney Sweeney
Pomoc domowa
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 10:18

I nigdy nie wiesz, co zażre... Walisz miliony w produkcje i marketing, powstaje (s)hit sterowany przez gryzipiórków od excela. 

Ktoś coś szepnie, gdzieś pokaże i masz hit, że klękajcie narody. 

No, co zrobisz, jak nic nie zrobisz?




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112