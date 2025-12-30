Sydney Sweeney wreszcie ma hit. Największe zaskoczenie box office zmierza właśnie do polskich kin

2025 nie był dobrym rokiem dla aktorki, ale jego finał pozostawi trwały ślad na koncie.
Sydney Sweeney naprawdę potrzebowała teraz kasowego sukcesu – i wszystko wskazuje na to, że właśnie go dostała. Po rozczarowaniu związanym z Christy aktorka może odetchnąć z ulgą, bo Pomoc domowa, średniobudżetowy thriller Lionsgate, wyrasta na jeden z największych kinowych hitów ostatnich miesięcy. Film miał już swoją premierę w USA, a w najbliższy weekend wchodzi do kin w Polsce.
Pomoc domowa hitem za oceanem. Będzie hitem także w Polsce?
Film znakomicie korzysta z marketingu szeptanego i pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes – film ma stosunek 73 % na 92 % pozytywnych opinii. W miniony weekend dołożył do swojego wyniku kolejne 16 mln dolarów, notując zaledwie 19-procentowy spadek względem otwarcia. To wynik, o którym wiele produkcji może tylko pomarzyć. Jeśli trend się utrzyma, Pomoc domowa bez większego wysiłku przekroczy 100 mln dolarów na rynku amerykańskim.
Thriller z Sweeney i Amandą Seyfried w rolach głównych do jutra ma przekroczyć próg 50 mln dolarów – i to zaledwie po 12 dniach od premiery. Przy budżecie wynoszącym około 30 mln USD oraz solidnej przedsprzedaży międzynarodowej film zapowiada się na jeden z najbardziej dochodowych tytułów Lionsgate od lat.
Produkcja oparta jest na bestsellerowej powieści Freidy McFadden, sprzedanej w 4,5 mln egzemplarzy i przetłumaczonej na 40 języków. W okresie świąt sprzedaż książki ponownie wzrosła. Popularność literackiego pierwowzoru rzeczywiście przełożyła się na frekwencję w kinach. Reżyser Paul Feig, odpowiedzialny za nieudany reboot Ghostbusters,po serii chłodno przyjętych projektów, zalicza w ten sposób długo wyczekiwany powrót do formy.