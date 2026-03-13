Mija 20 lat od premiery science fiction na bazie kultowej gry, które nie została ciepło przyjęte przez fanów. Aktorka mówi wprost: „To była absolutna klapa”

Obsada z The Rockiem na czele nie pomogła temu widowisku. Film do dziś stanowi raczej niechlubny przykład filmu na bazie gry.

Aktorka Rosamund Pike kojarzona jest przede wszystkim z głośnymi rolami w filmach takich jak Zaginiona dziewczyna. Ale w 2005 wystąpiła w adaptacji gry Doom. Po latach wraca wspomnieniami do tego doświadczenia. Przyznała, że udział w produkcji mógł nawet zaszkodzić jej karierze. Było tak źle.

Filmowy Doom okazał się klapą

Produkcja z 2005 roku była próbą przeniesienia na duży ekran kultowej serii gier od id Software. Reżyserii podjął się polski twórca Andrzej Bartkowiak, znany wcześniej z kina akcji, a w obsadzie znaleźli się m.in. Dwayne Johnson, Karl Urban oraz właśnie Pike. Film opowiadał o oddziale żołnierzy wysłanych do marsjańskiej bazy badawczej, gdzie muszą zmierzyć się z hordami potworów.