Euforia w pierwszym zwiastunie 3. sezonu. Sydney Sweeney jako modelka OF

Hit HBO nareszcie powróci w tym roku.

Pierwszy zwiastun trzeciego sezonu serialu Euforia właśnie trafił do sieci. Fani poprzednich sezonów mogą być spokojni i pomimo bardzo długiej przerwy, twórcy serialu nie zamierzali złagodzić tonu swojej historii. Widzowie mogą spodziewać się sporego przeskoku w czasie i bohaterowie z czasów szkolnych już dorośli i zmagają się z zupełnie innymi problemami w swoich życiach. Euforia – zwiastun trzeciego sezonu W obsadzie ponownie zobaczymy między innymi Zendayę, Jacoba Elordiego, Hunter Schafer, Erica Dane’a, Alexę Demie, Maude Apatow oraz Colmana Domingo. Nie zabraknie również Sydney Sweeney, która wróciła do roli Cassie Howard. Dziewczyna próbuje zarabiać na życie jako modelka OnlyFans.

Zwiastun, który zobaczycie poniżej, sugeruje, że Rue próbuje spłacić dług wobec dealerki Laurie, pracując w Meksyku, podczas gdy Cassie i Nate tworzą małżeństwo mieszkające na amerykańskich przedmieściach. Twórcy wcześniej zdradzali także, że Jules studiuje sztukę, a Maddy znalazła zatrudnienie w hollywoodzkiej agencji talentów. Nowy sezon to również ogromne wzmocnienie obsady. Do serialu dołączyli Sharon Stone, Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth oraz Marshawn Lynch. Wszystko wskazuje na to, że twórcy chcą jeszcze mocniej poszerzyć świat przedstawiony i nadać historii bardziej dojrzały, momentami brutalny charakter.

GramTV przedstawia:

Twórcą serialu oraz jej scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym jest Sam Levinson. Pozostałymi producentami są Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady i Gary Lennon. Przypomnijmy, że nowe odcinki Euforii zadebiutują już 12 kwietnia na HBO oraz HBO Max.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.