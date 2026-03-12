Przeklęta rola w Batmanie 2. Nikt nie chce zagrać tej postaci, kolejny aktor odmówił

Następna gwiazda zrezygnowała z udziału w drugiej części Batmana.

Prace nad filmem Batman 2 powoli nabierają tempa, a w sieci pojawiają się kolejne informacje dotyczące obsady oraz możliwej fabuły. Z najnowszych doniesień wynika, że zdjęcia do kontynuacji hitu z Robertem Pattinsonem mają rozpocząć się 29 maja w Londynie. Twórcy jednak mają problem z obsadzeniem jednej z najważniejszych postaci. Batman 2 – nikt nie chce zagrać postaci Christophera Denta Według najnowszych doniesień większość głównych ról została już obsadzona. Wciąż jednak poszukiwany jest aktor, który wcieli się w Christophera Denta, czyli ojca Harveya Denta. Postać ta ma odegrać istotną rolę w historii. Wcześniej w kontekście tej roli pojawiały się nazwiska Brada Pitta oraz Stellana Skarsgårda, lecz ostatecznie żaden z nich nie dołączył do projektu. Najnowsze informacje wskazują, że propozycję otrzymał również Daniel Craig, jednak aktor znany z roli Jamesa Bonda również odmówił udziału w filmie.

Powodem nie musi być jednak scenariusz czy kwestie finansowe. Craig jest obecnie związany z innym projektem filmowym. Aktor przygotowuje się do zdjęć do nowej produkcji w reżyserii Damiena Chazelle’a, której akcja rozgrywa się w więzieniu. Na planie mają mu towarzyszyć między innymi Cillian Murphy oraz Michelle Williams. Równocześnie pojawiły się nowe pogłoski dotyczące fabuły filmu. Według nieoficjalnych informacji historia ma skupiać się na współpracy Batmana, prokuratora Harveya Denta oraz komisarza Jamesa Gordona. Bohaterowie mają zawrzeć niełatwy sojusz, aby powstrzymać seryjnego mordercę oraz uderzyć w struktury mafii, które od lat kontrolują Gotham. Takie założenia przypominają wydarzenia z komiksu Długie Halloween, który jest jedną z najbardziej znanych historii o Batmanie i wcześniej inspirował również film Mroczny Rycerz Christophera Nolana. Jeśli te doniesienia okażą się prawdziwe, tajemniczym przeciwnikiem może być znany z komiksów Holiday Killer.

Nie wiadomo jednak, czy za zbrodniami będzie stała Gilda Dent, którą według plotek może zagrać Scarlett Johansson, czy też twórcy zdecydują się na inne rozwiązanie. Reżyser Matt Reeves już wcześniej podkreślał, że ogromne znaczenie ma zachowanie w tajemnicy najważniejszych elementów fabuły. Ze względu na to, czym był pierwszy film i czym jest druga część, która w dużej mierze opiera się na śledztwie, ochrona sekretów historii jest niezwykle ważna, ponieważ to opowieść pełna tajemnicy. Byłoby bardzo rozczarowujące, gdyby te elementy zaczęły wypływać zbyt wcześnie. Chcemy zachować niespodziankę, aby widzowie mogli przeżyć to doświadczenie tak, jak ja zawsze lubię w kinie, czyli dać się zaskoczyć. W Batmanie 2 ponownie zobaczymy Roberta Pattinsona w roli Bruce’a Wayne’a. Na ekran powrócą również Jeffrey Wright jako Jim Gordon, Andy Serkis jako Alfred oraz Colin Farrell jako Pingwin. Niewykluczone jest także pojawienie się Barry’ego Keoghana w roli Jokera. Wszystko wskazuje natomiast na to, że Zoë Kravitz nie powróci jako Selina Kyle. Przypomnijmy, że premierę filmu Batman 2 zaplanowano na 1 października 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.