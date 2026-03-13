Nadchodzący hit science fiction już wkrótce otrzyma pierwszy zwiastun. Znamy konkretny termin premiery materiału

To właśnie wtedy zobaczymy pierwszy zwiastun jednego z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku.
Fani widowiskowej sagi science fiction w reżyserii Denis Villeneuve mogą szykować się na pierwszy zwiastun kolejnej odsłonu historii Paula Atrydy. Oczekiwany trailer Diuny 3 ma zadebiutować już w przyszłym tygodniu. Wiemy, że materiał będzie wyświetlany przed seansami Projektu Hail Mary, który zadebiutuje już 20 marca. Konkretna data nie jest jeszcze znana. Ujawniono również, że w przyszłym tygodniu zadebiutuje także pierwszy zwiastun Spider-Man: Brand New Day. Będzie to więc intensywny okres dla fanów blockbusterów.
Diuna 3 – pierwszy zwiastun zadebiutuje już w przyszłym tygodniu
Za kamerą ponownie stanął Denis Villeneuve, twórca dwóch poprzednich części. Trzecia odsłona bazuje na powieści Mesjasz Diuny z 1969 roku autorstwa Franka Herberta i kontynuuje historię Paula Atrydy po wydarzeniach z wcześniejszych filmów.
W obsadzie, obok Timotheego Chalameta, znaleźli się: Zendaya jako Chani, Florence Pugh jako księżniczka Irulan, Jason Momoa jako Duncan Idaho, Josh Brolin jako Gurney Halleck oraz Rebecca Ferguson jako Lady Jessica. W produkcji pojawią się także Nakoa-Wolf Momoa jako Leto II Atryda i Ida Brooke jako Ghanima Atryda. W nieujawnionej jeszcze roli wystąpi również Robert Pattinson.
Powieść Mesjasz Diuny kontynuuje historię Paula Atrydy, znanego i budzącego lęk jako Muad’Dib. Jako imperator znanego wszechświata posiada władzę większą, niż kiedykolwiek powinien mieć jeden człowiek. Czczony przez fanatycznych Fremenów jako religijny symbol, musi zmierzyć się z wrogością rodów politycznych, które odsunął od władzy, oraz ze spiskiem rodzącym się w jego najbliższym otoczeniu. Gdy ród Atrydów zaczyna chwiać się pod wpływem intryg wrogów, największe zagrożenie dotyczy Chani i nienarodzonego dziedzica dynastii.
Przypomnijmy, że premiera filmu Diuna: Część trzecia zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.
