Nadchodzący hit science fiction już wkrótce otrzyma pierwszy zwiastun. Znamy konkretny termin premiery materiału

To właśnie wtedy zobaczymy pierwszy zwiastun jednego z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku.

Fani widowiskowej sagi science fiction w reżyserii Denis Villeneuve mogą szykować się na pierwszy zwiastun kolejnej odsłonu historii Paula Atrydy. Oczekiwany trailer Diuny 3 ma zadebiutować już w przyszłym tygodniu. Wiemy, że materiał będzie wyświetlany przed seansami Projektu Hail Mary, który zadebiutuje już 20 marca. Konkretna data nie jest jeszcze znana. Ujawniono również, że w przyszłym tygodniu zadebiutuje także pierwszy zwiastun Spider-Man: Brand New Day. Będzie to więc intensywny okres dla fanów blockbusterów.

Diuna 3 – pierwszy zwiastun zadebiutuje już w przyszłym tygodniu

Za kamerą ponownie stanął Denis Villeneuve, twórca dwóch poprzednich części. Trzecia odsłona bazuje na powieści Mesjasz Diuny z 1969 roku autorstwa Franka Herberta i kontynuuje historię Paula Atrydy po wydarzeniach z wcześniejszych filmów.