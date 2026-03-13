Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzący hit science fiction już wkrótce otrzyma pierwszy zwiastun. Znamy konkretny termin premiery materiału

Radosław Krajewski
2026/03/13 08:00
0
0

To właśnie wtedy zobaczymy pierwszy zwiastun jednego z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku.

Fani widowiskowej sagi science fiction w reżyserii Denis Villeneuve mogą szykować się na pierwszy zwiastun kolejnej odsłonu historii Paula Atrydy. Oczekiwany trailer Diuny 3 ma zadebiutować już w przyszłym tygodniu. Wiemy, że materiał będzie wyświetlany przed seansami Projektu Hail Mary, który zadebiutuje już 20 marca. Konkretna data nie jest jeszcze znana. Ujawniono również, że w przyszłym tygodniu zadebiutuje także pierwszy zwiastun Spider-Man: Brand New Day. Będzie to więc intensywny okres dla fanów blockbusterów.

Diuna: Część druga
Diuna: Część druga

Diuna 3 – pierwszy zwiastun zadebiutuje już w przyszłym tygodniu

Za kamerą ponownie stanął Denis Villeneuve, twórca dwóch poprzednich części. Trzecia odsłona bazuje na powieści Mesjasz Diuny z 1969 roku autorstwa Franka Herberta i kontynuuje historię Paula Atrydy po wydarzeniach z wcześniejszych filmów.

W obsadzie, obok Timotheego Chalameta, znaleźli się: Zendaya jako Chani, Florence Pugh jako księżniczka Irulan, Jason Momoa jako Duncan Idaho, Josh Brolin jako Gurney Halleck oraz Rebecca Ferguson jako Lady Jessica. W produkcji pojawią się także Nakoa-Wolf Momoa jako Leto II Atryda i Ida Brooke jako Ghanima Atryda. W nieujawnionej jeszcze roli wystąpi również Robert Pattinson.

GramTV przedstawia:

Powieść Mesjasz Diuny kontynuuje historię Paula Atrydy, znanego i budzącego lęk jako Muad’Dib. Jako imperator znanego wszechświata posiada władzę większą, niż kiedykolwiek powinien mieć jeden człowiek. Czczony przez fanatycznych Fremenów jako religijny symbol, musi zmierzyć się z wrogością rodów politycznych, które odsunął od władzy, oraz ze spiskiem rodzącym się w jego najbliższym otoczeniu. Gdy ród Atrydów zaczyna chwiać się pod wpływem intryg wrogów, największe zagrożenie dotyczy Chani i nienarodzonego dziedzica dynastii.

Przypomnijmy, że premiera filmu Diuna: Część trzecia zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/12/dune-part-three-trailer-set-to-drop-next-week

Tagi:

Popkultura
zwiastun
film
science fiction
ekranizacja
Denis Villeneuve
Diuna
sci-fi
Warner Bros. Discovery
Diuna 3
Diuna: Część trzecia
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112