Switch "włożony" do GameCube'a

Za pomocą konsoli Nintendo Switch bawić się możemy na dwa sposoby. Albo wziąć konsolę do ręki i grać na małym ekranie, albo też włożyć ją do stacji dokującej.

Wtedy rozgrywka toczyć się może już na ekranie dużym. W kwestii samego docka możemy zarówno korzystać z tego oficjalnego od Nintendo, jak i z zamienników. Przystawka do Switcha dająca vibe GameCube’a Nieco inną rolę pełni jednak omawiany tutaj projekt z Kickstartera. Firma Retro Fighters postanowiła bowiem zaproponować swoistą przystawkę do docka, ale nie byle jaką. Dzięki niej możemy mieć bowiem wrażenie, jakbyśmy wkładali nasze Nintendo Switch 2 wprost w legendarnego GameCube'a, która po dziś dzień pozostaje dla wielu ulubioną konsolą.

Sprawa jest prosta. Zwykły switchowy dock umieszczamy w BattleDock for Switch 2, które następnie łączymy ze stacją dokującą dwoma kablami zakończonymi USB. W ten sposób od przodu zyskujemy dostęp do mocowanej na magnesy strefy, która jak żywo przypomina starego dobrego GameCube'a. Ale nie tylko o wygląd tutaj chodzi, bo poprzez BattleDocka możemy podłączyć nawet cztery pady od GC.

GramTV przedstawia:

Fani GC, którzy z tej czy innej przyczyny nie posiadają oryginalnego sprzętu, będą mogli dzięki temu poczuć się jak za dawnych czasów. Tym bardziej że wraz z premierą Switcha 2 biblioteka Nintendo Switch Online Expansion Pack poszerzona została o tytuły pochodzące właśnie z GameCube'a. Mowa tutaj choćby o Luigi's Mansion, Fire Emblem: Path of Radiance czy też The Legend of Zelda: The Wind Waker. Ostatecznie projekt Retro Fighters wsparło na Kickstarterze 1113 osób, które przekazały na jego rzecz prawie 56 tysięcy dolarów. Tymczasem sami twórcy założyli próg wynoszący zaledwie 10 tysięcy, udało im się zatem przebić tę kwotę pięciokrotnie. Obecnie trwa przygotowywanie sprzętu dla fundatorów. Nie wiadomo natomiast BattleDock for Switch 2, którego sugerowana cena wynosi 39 dolarów, miałby trafić do szerszego grona odbiorców.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

