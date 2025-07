Świetne wieści dla fanów Diuny. Czekali na to od dawna

To będzie rozbudowany, wielomiesięczny plan zdjęciowy obejmujący wiele lokalizacji” – donoszą źródła bliskie produkcji.

Jeśli Villeneuve pozostanie wierny oryginałowi, czeka nas zupełnie inny film. Mniej spektaklu, więcej filozofii i rozliczeń z własnym dziedzictwem – czytamy w artykule World of Reel.

Kluczowe pytanie brzmi, jak reżyser zamierza zaadaptować Mesjasza Diuny. Druga część cyklu Herberta jest znacznie bardziej refleksyjna, mniej widowiskowa i opowiada o przemianie Paula Atrydy w despotę. To narracja o duchowym rozczarowaniu i politycznych iluzjach, znacznie odbiegająca tonem od poprzednich filmów.

Szybkie tempo przygotowań sugeruje, że Warner Bros. poważnie traktuje planowaną datę premiery, ustaloną na 18 grudnia 2026 roku. Wszystko wskazuje też na to, że Denis Villeneuve nie podejmie się realizacji żadnego innego projektu, w tym wymarzonego filmu o Jamesie Bondzie, dopóki nie zamknie Diuny.

Oprócz Zendayi do obsady powrócą Timothée Chalamet, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem oraz Anya Taylor-Joy.

Niedawne informacje o obsadzeniu Nakoa-Wolfa Momoy i Idy Brooke w rolach Leto II oraz Ghanimy, dzieci Paula i Chani, sugerują znaczny przeskok czasowy w fabule. Może to oznaczać, że Mesjasz Diuny sięgnie fabularnie aż do wydarzeń z Dzieci Diuny.

Zmianie ulegnie również zespół zdjęciowy. Greig Fraser, dotychczasowy operator, nie wróci do trzeciej części. Zastąpi go Linus Sandgren, znany m.in. z pracy przy La La Land, co może znacząco wpłynąć na wizualny styl filmu.