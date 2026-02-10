Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe wydarzenie w ARC Raiders. Powróci jeden z popularnych trybów

Mikołaj Berlik
2026/02/10 11:30
Dziś w ARC Raiders debiutuje wydarzenie Shared Watch, które wraz z powrotem zimowych map ma skłonić łupieżców do rzadko spotykanej w tym świecie współpracy.

Wydarzenie potrwa od 10 do 24 lutego i koncentruje się na wspólnym niszczeniu maszyn ARC, za co gracze będą nagradzani nową walutą eventową – Meritami. Ich zbieranie pozwoli odblokować unikalne przedmioty, w tym oczekiwany przez społeczność zestaw kosmetyczny The Slugger. Deweloperzy z Embark Studios promują akcję hasłem „Toleruj Łupieżców, celuj w ARC”, co jasno sugeruje, że mimo aktywnego trybu PvP, priorytetem powinna być teraz kooperacja z nieznajomymi.

ARC Raiders
ARC Raiders – nowości w strzelance

Powrót zimowych warunków pogodowych (Cold Snap) nie jest tylko zmianą estetyczną, ale istotnym utrudnieniem w rozgrywce. Gracze muszą liczyć się z ograniczoną widocznością podczas śnieżyc oraz mechaniczną zamiecią, która zadaje obrażenia przy zbyt długim przebywaniu na otwartym terenie. Tym razem mroźna aura nie jest ograniczona do świątecznego okresu, lecz stała się stałym elementem rotacji map, co ma zwiększyć różnorodność starć w powojennym świecie.

Część społeczności pozostaje jednak sceptyczna wobec pokojowego przesłania wydarzenia Shared Watch. Wielu weteranów ostrzega, że zachęcanie do współpracy może przyciągnąć graczy, którzy wykorzystają zaufanie innych, by łatwiej przejąć ich łupy tuż przed ewakuacją. Choć postęp w evencie opiera się na punktach doświadczenia z walki z maszynami, brak systemowych kar za atakowanie innych graczy sprawia, że Speranza wciąż pozostaje niebezpiecznym miejscem, gdzie pomocna dłoń może szybko zamienić się w nóż w plecach.

GramTV przedstawia:

W ten weekend w Topside prognozowane jest czyste niebo i słoneczna temperatura, ale nie pakujcie jeszcze zimowego sprzętu, bo wieże meteorologiczne przewidują sporadyczne opady śniegu w najbliższej przyszłości!

Warto przypomnieć, że ARC Raiders jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

