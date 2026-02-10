Nowa Mumia z datą premiery. Kultowa seria oficjalnie powróci z kolejną częścią

Obok nadchodzącego The Mummy, horroru wyreżyserowanego przez Lee Cronina, twórcę Martwe zło: Przebudzenie, które przed miesiącem doczekało się pierwszego zwiastuna, powstaje również pełnoprawna kontynuacja serii Mumia z Brendanem Fraserem. Odpowiada za nią Universal Pictures, które potwierdziło, że Mumia 4 oficjalnie powstaje, a co więcej, ma już wyznaczoną datę premiery. Film trafi do kin dopiero 19 maja 2028 roku. W produkcji ponownie zobaczymy Brendana Frasera oraz Rachel Weisz, którzy wrócą do ról Ricka i Evelyn O’Connell. Szczegóły fabuły są trzymywane w tajemnicy.

Mumia 4 – podano oficjalną datę premiery

Historia filmowej serii rozpoczęła się w 1999 roku, opowiadając o poszukiwaczu przygód, który przypadkowo budzi do życia przeklętego egipskiego kapłana obdarzonego nadnaturalnymi mocami. Produkcja oraz jej kontynuacja z 2001 roku okazały się wielkimi hitami kasowymi i tchnęły nowe życie w klasyczne potwory Universalu, jednocześnie czyniąc Frasera jedną z największych gwiazd kina akcji przełomu wieków. W 2008 roku pojawiła się trzecia część serii, w której zabrakło Rachel Weisz. Teraz po wielu latach aktorka powróci do swojej roli.