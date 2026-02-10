Nowa gra twórców Until Dawn i The Quarry z datą premiery

Od premiery Little Nightmares III minęło zaledwie pół roku? Dla Supermassive Games nie stanowi to większego problemu.

Brytyjskie studio szykuje się bowiem do kolejnej premiery. I to takiej, której termin właśnie poznaliśmy.

Supermassive szykuje się do kolejnej premiery

Mowa tutaj o nadchodzącym Directive 8020. Początkowo oczekiwano, że gra ta wyjdzie pod koniec ubiegłego roku. Ostatecznie jednak w najnowszy horror zagramy 12 maja tego roku. Chociaż słowo “zagramy” tyczy się jedynie posiadaczy komputerów osobistych lub też konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series, bo to na nie zostanie wydany tytuł.