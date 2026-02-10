Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra twórców Until Dawn i The Quarry z datą premiery

Maciej Petryszyn
2026/02/10 21:00
Od premiery Little Nightmares III minęło zaledwie pół roku? Dla Supermassive Games nie stanowi to większego problemu.

Brytyjskie studio szykuje się bowiem do kolejnej premiery. I to takiej, której termin właśnie poznaliśmy.

Directive 8020
Directive 8020

Supermassive szykuje się do kolejnej premiery

Mowa tutaj o nadchodzącym Directive 8020. Początkowo oczekiwano, że gra ta wyjdzie pod koniec ubiegłego roku. Ostatecznie jednak w najnowszy horror zagramy 12 maja tego roku. Chociaż słowo “zagramy” tyczy się jedynie posiadaczy komputerów osobistych lub też konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series, bo to na nie zostanie wydany tytuł.

Directive 8020 to piąta odsłona antologii The Dark Pictures. Podczas rozgrywki wcielimy się w rolę członków załogi Cassiopei. Ta próbuje za wszelką cenę przetrwać, co nie będzie łatwe z uwagi na atak obcego organizmu, który potrafi naśladować swoją ofiarę. Wszystko zależeć będzie jednak od wyborów gracza i błędów, które niechybnie popełnił.

Za omawianą pozycją stoi wspomniane Supermassive. To spod ręki tej ekipy wyszły wszystkie dotychczasowe odsłony antologii The Dark Pictures, ale nie tylko. Również ona odpowiada za Until Dawn czy The Quarry. To również jej przekazano dalszy rozwój Little Nightmares po tym, jak Bandai Namco Entertainment rozstało się z Tarsier Studios.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/17812-directive-8020-confirms-its-release-date-for-may-12-2026

News
data premiery
Supermassive Games
Supermassive
Directive 8020
The Dark Pictures
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

